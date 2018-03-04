В 2017 году экспорт автомобилей в Польшу опередил экспорт нефти 4.03.2018, 23:14

На покупку машин за границей поляки в прошлом году потратили 8 миллиардов 170 миллионов евро.

В 2017 году – второй год подряд – самым важным импортируемым товаром в Польшу был легковой автомобиль, опередивший нефть, которая традиционно занимает самую дорогую позицию в польском импорте, передает «Радио Польша».

На покупку машин за границей поляки в прошлом году потратили в общей сложности 8 миллиардов 170 миллионов евро. Это более чем на 20% больше, нежели годом раньше. Одновременно на 2% сократились доходы от экспорта новых автомобилей, производимых в Польше. Они составили 6,8 млрд евро.

Эксперты данную ситуацию объясняют бумом на польском автомобильном рынке, который начался в 2014 году, когда коалиционное правительство партии «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии разрешило предпринимателям отсчитывать половину НДС от цены машины и от счетов за заправку. Тогда были также введены новые налоговые правила, касающиеся личного пользования служебными автомобилями.

Что касается грузовых автомобилей, то в 2017 году их экспорт из Польши превысил импорт на 1 миллиард 200 миллионов евро, то есть в шесть раз больше, чем годом раньше. Этого результата удалось достичь благодаря экспорту больших доставочных автомобилей Crafter, которые производит новый завод компании Volkswagen, построенный в 2015 году в местности Вжесня в Великопольском воеводстве.