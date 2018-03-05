В Лос-Анджелесе вручили премии «Оскар-2018»2
- 5.03.2018, 7:43
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Лучшим фильмом стала картина «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.
В Лос-Анджелесе вручили «Оскары-2018». Лучшим фильмом стала картина «Форма воды», призы за лучшие актерские работы у Гари Олдмена и Фрэнсис Макдормэнд.
Онлайн-видео предоставили УНИАН и «Кинопоиск».
Первая шутка ведущего Джимми Киммела посвящена прошлогоднему конфузу с объявлением «Лучшего фильма»:
— В этом году когда услышите, что назвали ваше имя, сразу не вставайте, — шутит Киммел. И продолжает, на сей раз уже издеваясь над самой наградой:
— «Оскару» исполнилось 90 лет. Поэтому, скорее всего, он сейчас сидит дома и смотрит Fox News.
Первая награда церемонии 2018-го года — в категории «Лучший актер второго плана» — предсказуемо отправилась к Сэму Рокуэллу («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Приз за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Эллисон Дженни («Тоня против всех»).
Лучшим режиссером в этом году стал Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».
Награда за лучший адаптированный сценарий ушла картине «Зови меня своим именем». Статуэтка же за лучший оригинальный сценарий — неожиданно у фильма «Прочь». Профессиональное сообщество и киноманы все-таки делали ставку на картину «Три билборда».
Лучшим фильмом на иностранном языке стала чилийская лента «Фантастическая женщина» режиссера Себастьяна Лелио о том, как меняется жизнь женщины-трансвестита после потери возлюбленного. Напомним, что в этой категории на награду претендовала российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Лучшей анимационной лентой без сюрпризов стала «Тайна Коко». По аплодисментам в зале было понятно, что в победе мультфильма Pixar никто не сомневался. А лучшей короткометражной анимационной работой назвали «Дорогой баскетбол».
Лучшей документальной картиной стал фильм «Икар», посвященный проблеме допинга в российском спорте. Режиссер ленты Брайан Фогель посвятил свою награду российскому специалисту Григорию Родченкову.
Лучший короткометражный фильм — «Немое дитя».
Лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе».
Результаты в музыкальных номинациях выглядят следующим образом: «Лучшая оригинальная музыка» — «Форма воды», «Лучшая песня» — «Тайна Коко» (композиция Remember Me).
Награды в технических номинациях распределились следующим образом. Статуэтка за «Лучший гримм и прически» ушла фильму «Темные времена». Приз за «Лучшие костюмы» — у картины «Призрачная нить». Статуэтки за «Лучший монтаж звуковых эффектов», «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж» отправились картине «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Приз за «Лучший дизайн» ожидаемо получил фильм «Форма воды», а победителем в номинации «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая операторская работа» стала картина «Бегущий по лезвию 2049».