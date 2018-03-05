Министр Колтович: «Mart Inn», «Рублевский» и «Белмаркет» завышают цены на молоко и творог 5 5.03.2018, 7:53

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Владимир Колтович

МАРТ заинтересовался работой некоторых торговых сетей.

«Mart Inn», «Рублевский» и «Белмаркет» завышают торговую надбавку на молоко и творог. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Колтович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БелТА.

«В прошлом году рост закупочных цен на молоко у производителей составил 19,6%. Отпускные цены переработчиков увеличились на 9,6%, торговые надбавки составляли от 8 до 12%», — отметил Владимир Колтович.

По его словам, именно такой процент надбавок должен являться ориентиром для торговли. «Тем не менее, есть отдельные факты, что торговля устанавливает более высокие надбавки. Последний срез: в «Март Инн Фуд» (сеть «Mart Inn») торговые надбавки на творог 5%-ной жирности составили от 15 до 22%, в «Белинтерпродукте» (сеть «Рублевский») — от 17 до 20%; на молоко в «Март Инн Фуд» — 15-22%, в «Белмаркете» — 14—18%», — сказал министр.

По его словам, МАРТ планирует отработать с торговыми организациями порядок предоставления в добровольном порядке информации, касающейся цен производителей и средних торговых надбавок по определенным наименованиям товаров.