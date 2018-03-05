Бундестаг выберет канцлера Германии 14 марта 5.03.2018, 7:56

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Кандидатуру предложит президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) собирается выдвинуть Ангелу Меркель (Angela Merkel) на пост федерального канцлера. Об этом он заявил журналистам во Франфурте-на-Майне в воскресенье, 4 марта. Выборы канцлера пройдут в бундестаге уже 14 марта, сообщает "Немецкая волна".

По словам Штайнмайера, он намерен исполнить свой конституционный долг и в понедельник, 5 марта, предложить бундестагу кандидатуру на должность канцлера.

"И это будет, что никого не удивит, Ангела Меркель", - заявил президент ФРГ. Он также приветствовал решение социал-демократов, проголосовавших за формирование "большой коалиции". "То, что фаза неуверенности и сомнений прошла, хорошо для нашей страны", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

О том, что большинство членов СДПГ проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), стало известно 4 марта. За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) высказались 66,02 процента рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов СДПГ.