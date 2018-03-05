Минчанин рассказал, как почти два месяца бесплатно жил в Дубае 4 5.03.2018, 8:17

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Белорус решил провести зиму подальше от снега и морозов.

С наступлением холодов минчанин Андрей вместе с подругой Татьяной купили билеты на самолет и улетели зимовать в Дубай.

Почти два месяца они бесплатно жили у незнакомых людей, экономили на такси, но не отказывали себе в развлечениях: совершали прыжки с парашютом, летали по канату между небоскребами, гоняли по барханам на багги и, конечно, купались в теплом море. Вернувшись в Минск, Андрей рассказал Onliner.by о своем опыте зимовки в одном из самых дорогих городов мира.

Couchsurfing, визы, билеты

— Поскольку я не слишком люблю промозглую белорусскую зиму, давно хотелось съехать куда-нибудь в теплые края и провести хотя бы несколько месяцев без снега и мороза. Осенью прошлого года вместе с подругой начали планировать путешествие. Выбирали между Азией и Ближним Востоком и остановились на Эмиратах. Несколько лет назад я был в Дубае по работе. Город меня впечатлил. Подумалось: это то самое место, где можно перезимовать с комфортом, а заодно попробовать множество развлечений вроде прыжков с парашютом и дайвинга.

Первый же вопрос: где жить? Дубай не зря называют одним из самых богатых и дорогих городов мира. Месячная аренда однокомнатной квартиры обошлась бы нам минимум в $1500, отдельной комнаты — в $700, а койка в комнате на 10 человек стоила бы $300. Все эти варианты мы не рассматривали в принципе: либо безумно дорого, либо некомфортно и небезопасно.

Хорошо, что есть Couchsurfing — социальная сеть, через которую можно найти ночлег в любом городе мира у совершенно незнакомых людей. На наш запрос откликнулись несколько индусов, проживающих в Дубае, — таким образом был решен вопрос с проживанием.

Далее — визы. Открывали их через турфирму на два месяца, заплатили по $220 на человека. Авиабилеты покупали на сайте Flydubai — это популярный лоукост. Вышло по $300 на человека в обе стороны. Летели из Киева, что немного дешевле, чем из Москвы.

Проживание и питание

— Из аэропорта мы поехали на станцию метро, где нас встретил каучсерфер Прашан. Он индус, работает инженером в крупной строительной компании. Прашан отвез нас к себе домой, накормил и выделил отдельную комнату. Когда мы предложили разделить затраты на еду и воду, он запротестовал. Мол, если мы у него в гостях, то он угощает и еда — это не наша забота. Нам даже стало неловко.

Питались мы в основном дешевой едой: макароны, йогурты, хлеб и так далее. Вообще, я равнодушен к еде, поэтому с самого начала расставил приоритеты: на первом месте — путешествия и впечатления. Цены в местных магазинах раза в полтора выше, чем в Минске. Что-то готовили сами, где-то перекусывали на ходу, пару раз позволили себе «МакДональдс». Иногда нас кормили местной едой. Не скажу, что остался в восторге. Слишком много специй.

Дом, где мы поселились, очень напоминал курортный отель. Даже нумерация квартир была как в гостиницах. На первом этаже располагались просторное лобби и ресепшен, на кровле — бассейн и теннисный корт для жильцов. Что запомнилось: мужчинам и женщинам нельзя было одновременно находиться в бассейне, только раздельное посещение. На курортах такого, конечно, не встретишь, но мы оказались среди местных жителей и должны были соблюдать обычаи этой мусульманской страны.

С Прашаном мы виделись редко. Он уезжал рано утром, возвращался ближе к ночи, а порой и вовсе ночевал в офисе. Пожив у него 10 дней, мы переехали к другому каучсерферу, поближе к центру города. Дениш также был индусом, работал дизайнером в одной из строительных фирм и жил в похожем доме гостиничного типа. Правда, у него была только одна комната в двухкомнатной квартире. Во второй комнате жили хозяева квартиры.

С Денишем нам невероятно повезло: узнав о наших планах изучить страну, он предложил путешествовать вместе на его машине. В Эмиратах он жил всего четвертый месяц и сам толком ничего не видел. Вместе мы провели больше месяца и за это время побывали во всех эмиратах.

Автостоп, шорты, поцелуи

Любому путешественнику перед поездкой в ОАЭ стоит ознакомиться с местными обычаями и моральными устоями, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не иметь проблем с полицией. Некоторые поступки, вполне естественные на курортах Турции и Египта, в Эмиратах просто недопустимы и даже караются по закону. Памятки для туристов пестрят запретами: нельзя появляться в нетрезвом виде в общественных местах, нельзя фотографировать местных жителей без их согласия, нельзя обниматься и целоваться на публике, одежда не должна быть вызывающей. За эти и другие провинности можно получить вполне реальный штраф.

— Законы в Эмиратах действительно строгие, но в таких туристических центрах, как Дубай, где около 90% приезжих, многие запреты сглажены, — говорит Андрей. — Некоторые законы не являются обязательными к исполнению в отелях, некоторые действуют только в определенных эмиратах. Конечно, носить паранджу туристов никто не заставляет. Много раз я встречал на улицах девушек в шортах. Но вот целующихся пар не замечал, даже за руку держаться там не принято.

Как выяснилось, в Эмиратах под запретом находится и автостоп. Попытка поймать машину является административным правонарушением. В случае чего полиция оштрафует не водителя, а именно пассажира. Нам говорили, это делается для того, чтобы машины не притормаживали и не создавали помех автомобилям сзади. Хотя не исключено, что этот запрет пролоббировали местные таксисты.

Когда мы жили у Прашана, было проблематично добираться в центр. Автобус ходил редко, а такси стоило дорого. Мы просто выходили на дорогу и ловили попутки. Водители принимали нас за заблудившихся туристов и без проблем бесплатно подвозили до метро. Несколько раз автостопом добирались до местного аэроклуба. Всякий раз водители отклонялись от своего запланированного маршрута и подвозили до самого порога, а не высаживали где-то у поворота со словами «Ну, дальше сами». Город оказался полон дружелюбных людей, которые вместо того, чтобы заработать на туристах, готовы искренне помогать.

А однажды, увлекшись автостопом, мы чуть не загремели в полицейский участок. В тот день остановился черный Lexus. Сели, поехали, и только спустя минуту я заметил работающий счетчик. Оказалось, мы в частном такси, которое не имеет опознавательных знаков. Я тут же сказал водителю, что у нас нет денег, и попросил закончить поездку. Но он и не думал притормаживать: мол, останавливаться запрещено. Так мы доехали до метро, и водитель потребовал расплатиться, а после начал жестикулировать, обхватывая ладонями запястья, намекая на то, что нам наденут наручники и отвезут в участок. В конце концов мы отдали ему все деньги, что были у нас при себе (20 дирхам — около $6), и он нас отпустил. По счетчику поездка вышла в несколько раз дороже.

Парашют, аквариум, зиплайн

— Как я уже говорил, в Дубай мы приехали не только за теплом и солнцем, но и за впечатлениями от активного отдыха. В первую же неделю я без сожаления расстался с 1/3 частью своих денег, потратив $300 на погружение с аквалангом в гигантский аквариум в торгово-развлекательном центре Dubai Mall. Это густо заселенная морскими обитателями чаша размером с трехэтажный дом. Инструктаж занял полчаса, 40 минут длилось свободное плавание. Скажу честно, оно того стоило.

Еще одной целю был прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Получилось с третьей попытки, так как первые два раза мешал сильный ветер. До этого я совершил 14 прыжков в Минске. Было интересно покружиться над пустыней. Обошлось это в $120.

Потом попробовали зиплайн. О, эта штука выжимает адреналин не хуже прыжка с парашютом. Между двумя небоскребами на расстоянии почти в километр натянут стальной канат с наклоном в 16 градусов. Стартуешь с отметки 170 метров и мчишься вниз на скорости под 80 км/ч.

Местные фирмы предлагали туристам джип-сафари за $50. Мы с Денишем решили сами выбраться в пустыню и повстречали там бедуинов на внедорожниках. Эти ребята предложили нам бесплатно погонять по барханам. В другой раз в пустыне к нам подъехал иорданец на багги. Он услышал русскую речь и рассказал, что в молодости учился в Киеве, а затем пригласил нас в свой лагерь, где арендовал палатку, и мы провели с ним в пустыне весь день. Вечером приехали его друзья, и мы вместе жарили шашлыки.

Почти за два месяца жизни в Дубае я потратил на себя ровно $1000. В основном деньги ушли на активный отдых. Если обойтись без него, вышла бы вообще бюджетная зимовка на море. Кое-что удалось и заработать. Я снял видеоролик про один шубный салон и сделал несколько фотосессий, за что получил $200. Плюс ко всему неплохо подтянул свой разговорный английский. Жаль только, что белорусская зима длится не два месяца и нам пришлось возвращаться в снега и метели.

Вернувшись в Минск, Андрей смонтировал мотивационный ролик о своем насыщенном отдыхе в Дубае.