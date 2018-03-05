Трамп и Мэй обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии 1 5.03.2018, 8:28

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Лидеры США и Британии сделали резкое заявление по ситуации в Восточной Гуте.

Британский премьер-министр Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали режим сирийского диктатора Башара Асада и Россию ответственными за гуманитарную катастрофу в Восточной Гуте, сообщает zn.ua.

"Это гуманитарная катастрофа. И главную ответственность за невыносимые человеческие страдания несут сирийский режим и России – его основной союзник", - сказано в пресс-релизе, распространенном офисом главы британского правительства по итогам ее телефонных переговоров с Трампом в воскресенье, 4 марта.

Лидеры Британии и США сошлись во мнении, что РФ и другие страны, имеющие влияние на Асада, должны сделать все возможное, чтобы защитить мирных жителей Сирии.

Напомним, Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию с требованием ввести 30-дневное перемирие в Сирии. В документе говорится о том, что перемирие должно быть введено немедленно, но, в то же время, резолюция не предусматривает каких-либо мер для поддержания режима "тишины". Перед этим резолюцию блокировала Россия.

На следующий день войска сирийского диктатора Башара Асада применили химическое оружие в Восточной Гуте. В местную больницу попали от 14 до 16 человек с признаками отравления химическим веществом – скорее всего, хлором.

Кроме того, Асад заявил, что не намерен выполнять резолюцию СБ ОНН, и бомбардировки Восточной Гуты будут продолжены.