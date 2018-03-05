На этой неделе у белорусов будет только три рабочих дня 2 5.03.2018, 8:48

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Как будут работать и отдыхать в стране в связи с праздниками.

На этой неделе у белорусов будет четыре выходных дня. Рабочими — только понедельник, вторник и среда, сообщает tut.by.

В четверг, 8 марта, страна отмечает Международный женский день. За пятницу, 9 марта, белорусы трудились в рабочую субботу, 3 марта.

Десятого и одиннадцатого марта — традиционно выходные суббота и воскресенье.

Продолжительность рабочего дня в среду, 7 марта, как в предпраздничный день, будет сокращена на один час.

Соответствующие изменения были утверждены постановлением Совета министров № 903 от 29 ноября 2017 года.