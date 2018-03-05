Решат Аметов: Герой Украины и символ сопротивления в Крыму 1 5.03.2018, 8:55

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История патриота, который первым вышел с одиночным пикетом против оккупантов.

«Никто не ожидал, что в ночь с 26 на 27 февраля будет захвачено здание Верховной Рады Автономной Республики Крым и здание Совета Министров Крыма. Здания были окружены вооруженными людьми, людьми без опознавательных знаков. С того момента люди были в некоем недоумении», – так вспоминает начало противостояния российскому режиму в Крыму координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев, пишет «Крым Реалии».

Тысячи людей тогда вышли на улицы с желанием защитить свои взгляды и украинский Крым. Выйти на одиночный пикет в защиту своей проукраинской позиции хватило смелости лишь у одного человека – Решата Аметова. Теперь его трое детей живут без отца.

Об истории сильного человека, Героя Украины, Эскендер Бариев рассказал в интервью «Крым Реалии».

– Как начинался личный протест Решата?

– Он вышел с одиночным пикетом на центральную площадь Симферополя, напротив здания Совета министров АРК. Это было 3 марта. К нему подошли представители «самообороны», скрутили и насильно забросили в автомобиль.

– Какова была его позиция?

– Проукраинская. Своим одиночным пикетом он пытался продемонстрировать протест против того, что происходило, против того непонятого переворота: что люди с неопознанными знаками, люди в форме, с оружием захватили административные здания, что появились какие-то непонятные личности, которые стали кричать о том, что Крым должен быть российским. И это была его гражданская позиция.

– Он стоял с флагами, лозунгами?

– На самом деле нет. Когда он находился на площади, у него был украинский флаг, а в тот день, когда его забрали насильно, забросили в машину – у него вроде бы и флага украинского не было. Он общался с журналистами, в тот момент там было очень много журналистов, в том числе и иностранных. И он четко объяснял свою позицию, что он за целостность Украины.

– Он раздавал интервью?

– Когда к нему подходили и спрашивали – да.

– Тогда уже было понимание того, насколько опасны такие действия?

– В большинстве своем люди не понимали что происходит. С другой стороны, я думаю, что он осознавал опасность, потому что агрессивно были настроены «зеленые человечки», а еще больше – представители так называемой «самообороны», с их стороны постоянно были угрозы.

Я на себе это тоже испытал. Когда мы с журналистом BBC пытались подойти к людям в форме, нам больше препятствовали именно представители так называемой «самообороны». Я думаю, он осознавал всю опасность, но, будучи активистом и патриотом, он пытался донести до людей свою позицию.

Его нашли с явными признаками пыток, тело было искалечено, выколоты глаза, на рот был наклеен скотч. Били. Видать, над ним очень сильно издевались

Есть и видео, где четко видно, что он все-таки пытался сопротивляться, когда его захватили и хотели закинуть в машину. Но там было трое-четверо здоровых ребят, которые схватили, скрутили его и увезли. Как нам потом стало известно, через 13 дней, а это уже было в районе 15 марта, его нашли в районе Земляничного Белогорского района, в 60 км от Симферополя. Его нашли с явными признаками пыток, тело было искалечено, выколоты глаза, на рот был наклеен скотч. Били. Видать, над ним очень сильно издевались. В итоге дети его остались сиротами. Его супруга осталась с тремя детьми одна.

Мама и жена Решата Аметова на его похоронах 18 марта 2014 года

– Кто мог стоять за этим преступлением?

– Это дело практически закрыто. Его никто не расследует. Потому что, скажем так, все указывает на то, что это был заказ руководителей «самообороны». Исполнителем была «самооборона», а приказ был отдан, я думаю, как раз-таки первыми лицами, которые возглавляют данную «Республику».

– Такой приказ из-за одиночного пикета?

– На самом деле любое протестное настроение, любые протестные шаги были в тот момент неудобны и невыгодны. Потому что Российской Федерации, оккупационной власти нужно было демонстрировать, что жители Крыма полностью поддерживают те незаконные действия и ту оккупацию. Хотя, если помните, именно в эти даты, до «референдума», со стороны официальной России заявляли, что эти «зеленые человечки» не имеют никакого отношения к Российской Федерации. Что это позиция самих крымчан, что они создали собственную «самооборону» и не хотят, скажем так, подчиняться «киевской хунте». Так что любой протестный митинг, любое протестное настроение им были невыгодны.

– Но ведь это бы не единственный случай сопротивления в Крыму?

– Не один, каждый из нас думал, «а каким образом мы можем повлиять на эти процессы». Так, например, родилась идея, когда женщины вышли и стали вдоль дорог, чтобы продемонстрировать всему миру, что жители Крыма не хотят, чтобы на полуостров завозили военную технику и здесь были какие-то военные действия. И как раз-таки Решат Аметов – тот человек, который пытался продемонстрировать свою позицию. Я думаю, в тот момент им не руководил страх, его вело, наверное, понимание того, что происходит, и несогласие с тем, что в 21-м веке происходят такие вещи, такие события. Он пришел сознательно, он сознательно пытался донести всему миру посыл, что крымские татары, жители Крыма против вооруженного захвата полуострова. И он за это пострадал. Я думаю, где-то подсознательно он понимал, что по отношению к нему могут быть какие-то физические воздействия.

Молебен в память Решата. Симферополь, 20 марта 2015 года

– Сколько ему было лет?

– На тот момент 39. Это достаточно взрослый человек, который прожил, можно сказать, полжизни. И он, я думаю, взвешенно, подходил ко всему. Решат Аметов является символом борьбы 2014 года за целостность Украины против российской агрессии. Это первая жертва.