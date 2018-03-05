Белоруска в Голландии: Если куплю велосипед, мне оплатят 80% его стоимости 6 5.03.2018, 8:59

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Почему голландские компании заботятся об отдыхе своих сотрудников.

Саша Соколовская окончила магистратуру в Амстердаме и уже больше 2 лет работает в Booking.com. Девушка рассказала tut.by, как проходит рабочий день в огромной интернациональной компании и почему Амстердам для нее — очень комфортный город:

Учеба в Амстердаме

- После ФФСН (факультет философии и социальных наук, БГУ) я думала поступить в магистратуру в Швецию или Норвегию, но встретила будущего мужа-голландца, и вопрос, где учиться, решился сам собой.

Я поступила в университет Амстердама на специальность «Корпоративные коммуникации», училась на английском языке. За год магистратуры, возможно, узнала даже больше, чем за 5 лет учебы в Минске.

Мне кажется, в Беларуси много ненужных предметов. Первые два года мы потратили на лекции общего плана, вроде медицинской подготовки или идеологии государства.

В Голландии мы не тратили время даже на знакомство с материалом. Мы читали все дома, а в университет приходили обсуждать прочитанное, разбирать примеры. На экзаменах мы могли пользоваться всеми учебниками и конспектами. Преподаватели проверяли не то, как мы запомнили информацию, а можем ли критически мыслить, применить теорию на практике. Да и ходить на лекции, конспектировать их нас никто не заставлял: все же взрослые и самостоятельные.

Было интересно, потому что много внимания уделялось актуальным предметам, тем же социальным сетям. Не то чтобы мы учились продвигать товар в Facebook, но разбирали, например, как негативные комментарии способствуют рекламе.

Как устроиться на работу без знания голландского

Я окончила магистратуру почти 3 года назад. Найти работу в Голландии специалистам без опыта, как и всюду, непросто. Многие мои друзья потратили на поиски полгода, а то и год. Компании часто предлагали стажировки, но всем уже хотелось зарабатывать. Да и хоть голландцы говорят, что открыты для англоязычных сотрудников, устроиться в местную компанию без голландского непросто.

Но, к счастью, в Голландии много международных компаний. В Амстердаме есть офисы Uber, Phillips, Google, Airbnb и, конечно, основанная в Голландии компания Booking.com.

Головной офис Booking.com находится на одной из центральных площадей города. Во время учебы я иногда просматривала их вакансии, но подалась только после выпуска.

Первым было телефонное интервью с традиционными вопросами, чем ты можешь быть полезен компании. Потом около 20 кандидатов пригласили на презентацию компании и дали решить небольшой бизнес-кейс. А дальше все, кто остался, проходили интервью с будущим менеджером.

Я подавалась на вакансию специалиста по работе с русскоговорящим рынком. Думаю, меня взяли, так как у меня подходящее образование, английский и русский языки и участие в различных международных проектах и семинарах. Это важно, так как компания интернациональная, и нам нужно понимать друг друга.

15 тысяч человек и офисы в 90 странах

В Booking.com сейчас работает около 15 тысяч человек. Офисы открыты в 90 странах мира. Штаб-квартира находится в Амстердаме, здесь работают уже несколько офисов, так как в один все сотрудники не вмещаются.

В Европе Booking.com — самая популярная система бронирования отелей, но ей активно пользуются и в Азии, и в Америке. Больше 10 лет назад Booking выкупила американская компания. Интересно, что основатель сайта после продажи остался на Booking в роли обычного сотрудника и просто занимался тем, что нравится.

Работа в службе поддержки Booking.com

Сначала я попала в сustomer service — команду, которая помогает отелям и клиентам с вопросами разного плана. Я прошла 4-недельный тренинг и общалась с клиентами и отелями как на русском, так и на английском языке.

Служба поддержки в Booking.com отвечает на 40 языках, и офисы работают во всех часовых поясах, 24 часа в сутки. Допустим, кто-то звонит из Беларуси, так как ни в Беларуси, ни в России службы поддержки нет, звонок автоматически переключится к русскоязычному специалисту, у которого рабочее время, может, в Токио, может, в Торонто.

Вопросы возникают самые разные. Кто-то хочет поменять даты, кто-то забронировал отель с бассейном, а он на ремонте. Если отель не хочет отменять бронирование, мы попробуем договориться о возмещении. Русскоязычные клиенты иногда просят помощи с визой. Некоторые посольства не принимают бронирование с Booking, тогда мы можем связаться с отелем и запросить у них подтверждение.

Или, допустим, на небольшой итальянской вилле говорят только на итальянском, а гость из Беларуси хочет узнать, есть ли там микроволновка и утюг. Мы говорим и на языке клиента, и на языке отеля и помогаем им договориться. Но такие мелкие вопросы скоро будут решаться с помощью автоматического перевода: гость пишет на своем языке, отель отвечает на своем — а мы будем концентрироваться на более сложных задачах.

О рабочем распорядке

Рабочий язык в Booking — английский. Я уже неплохо выучила и голландский, но на работе он мне не нужен. Атмосфера у нас достаточно свободная. Можно приходить в любое время, но в рамках приличия, то есть с 7 до 10 утра. И уходить, соответственно, через 8 часов.

В Голландии верят, что чем лучше ты отдыхаешь, тем лучше работаешь, поэтому переработки тут не приняты. Обычно я ухожу в 17.30. Однажды в 17.38 ко мне подошел менеджер и спросил, почему я еще не иду домой, все ли в порядке. А мой муж на своей работе как-то отправил письмо боссу в 7 вечера, тот был недоволен, что его побеспокоили в личное время.

В Booking.com очень много дополнительных преимуществ для сотрудников. Офис с террасой на крыше в центре города, оплачиваемая дорога на работу, уроки голландского, занятия спортом, если я решу купить велосипед, мне оплатят 80% его стоимости. Голландцы на обед едят только хлеб с сыром, но так как у нас сотрудники из разных стран, то и ланчи просто невероятные. Учтены разные диеты, есть меню для вегетарианцев. Есть огромный образовательный центр с онлайн- и оффлайн-курсами. И, конечно, скидки на брони на сайте.

В Амстердаме сейчас 7 офисов компании, все очень здорово оформлены. У каждого своя тема, в основном все они связаны с путешествиями. Для внутренней коммуникации мы пользуемся Workplace. Это продукт Facebook, очень на него похожий, только для общения между коллегами.

Мне нравится здесь отсутствие бюрократии, не нужно бегать с документами по отделам. Да и я никогда не хожу к секретарю с листиком и ручкой, так как все документы подписываются онлайн.

В компании еще есть разные фишки, например, idea lab, когда каждый сотрудник может поделиться своей идеей, и если она наберет достаточно голосов, то будет реализована. И еще booking cares, это оплачиваемый день, когда сотрудник может пойти на волонтерский проект: оборудовать отель для беженцев, помогать в музее или что-то другое.

Одна из сложностей в том, что вместе работают много команд и отделов, и у всех свои цели и приоритеты. Допустим, для меня важно решить какой-то вопрос, но без помощи другого отдела не обойтись. А для него это задача второстепенная, есть дела поважнее. Вот и приходится как-то выкручиваться, договариваться.

Вторая должность

Я проработала на первой должности чуть больше года, и решила попробовать что-то еще. Кажется, что когда находишься внутри компании, то проще перейти на другую должность. Я этого не почувствовала совсем.

Когда в отделе маркетинга появилась интересная вакансия, я подалась на нее. И конкуренция оказалась очень высокой. Обычно в первые часы, как только на Booking.com публикуется вакансия, рекрутеры получают порядка 30 резюме. Но, наверное, важно знать, чего ты хочешь, стремиться к этому, и тогда все получится.

Я снова прошла несколько интервью и устроилась в отдел маркетинга. У Booking.com множество стратегических партнеров, или аффилиатов: от огромных компаний до блогеров. Я в основном работаю с крупными партнерами, объясняю, как начать с нами бизнес, заключить контракт и все в таком роде. Когда человек заходит на какой-либо сайт купить билеты или почитать о городе и тут в новой вкладке открывается Booking.com — это и есть наши аффилиаты.

Жизнь в Амстердаме

Важное отличие Голландии от Беларуси в том, что здесь молодая пара (при наличии постоянного контракта на работе) без проблем может взять кредит и купить себе дом. Сейчас в самом Амстердаме найти квартиру сложно, цены выросли просто невероятно за последние два года. Нам повезло, что мы купили квартиру еще до этого скачка цен. Но тем не менее, условия по кредитам здесь гораздо лучше.

В Голландии очень высокие налоги. Но по крайней мере, ты много платишь и много получаешь. Что мне непонятно, это невероятно маленький декретный отпуск — 16 недель. Конечно, три года, как в Беларуси, — это очень много, на мой взгляд, но ведь 16 недель — слишком мало. Получается, нужно выходить на работу, когда малышу 3 месяца.

Все голландцы много путешествуют. В среднем у молодого специалиста 26 выходных дней в году (не календарных, как в Беларуси, а рабочих). Если добавить к этому праздники, получается почти 6 недель. Дни отпуска оплачиваются как обычные рабочие, но плюс к этому ты получаешь отпускные.

В выходные мы обычно идем на рынок за свежим хлебом, сыром, цветами. Много гуляем или уезжаем куда-нибудь: либо на машине в Бельгию, Францию или Германию, либо на самолете летим куда-нибудь.

Голландцы любят все планировать заранее. Я тоже этому научилась, в моем ежедневнике встречи расписаны на месяц вперед. Но в то же время голландцы открыты к предложениям в последнюю минуту. Если в пятницу с утра мы видим, что в Амстердаме дождь, едем туда, где теплее. Один из минусов Голландии — частые дожди и сильный ветер.

Голландцы любят заниматься спортом, много бегают после работы и в выходные. А еще они очень экономные, всегда гоняются за скидками и потом любят похвалиться, что дешево что-то купили.

Мне в Амстердаме очень комфортно, это мой самый любимый город в мире. Он небольшой, за 30 минут можно доехать на велосипеде из одного конца в другой, но в то же время здесь столько всего происходит. Многие друзья и знакомые здесь рано или поздно оказываются: специально или проездом. Да и мне самой однажды хочется взять отпуск и просто остаться в Амстердаме.