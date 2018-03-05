Фильм «Форма воды» получил четыре премии «Оскар» 5.03.2018, 9:36

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Картина была представлена в 13 номинациях.

В ночь на понедельник, 5 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 90 церемония вручения премии «Оскар», лидером по количеству наград которой стал фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», сообщает zn.ua.

Фильм получил главную награду премии «Лучший фильм», а дель Торо был назван лучшим режиссером. Кроме того, картина получила награды за лучшую музыку и за лучшую работу художника-постановщика.

Три награды достались фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк», который был отмечен за лучший монтаж, лучшее сведение звука и лучший звуковой монтаж.

По две награды получили картины «Бегущий по лезвию 2049», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Темные времена» и «Коко».

Напомним, в этом году «Форма воды» была номинирована на «Оскар» в 13 категориях.