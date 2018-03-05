Активистка профсоюза РЭП подала иск против чиновников 1 5.03.2018, 9:53

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Олеся Садовская требует от молодеченской «вертикали» компенсации морального ущерба.

Олеся Садовская, активистка профсоюза РЭП из Молодечно, подала иск о компенсации морального вреда за то, что ее дочь восемь месяцев жила в приемной семье на основании незаконно поставленного диагноза матери, сообщает praca-by.info.

История жительницы Молодечно Олеси Садовской, облетевшая всю Беларусь, продолжается уже не один год. В новогоднюю ночь в 2012 году ее избили в милиции; женщина попыталась восстановить справедливость, но молодечненские чиновники в отместку отправили ее в психиатрическую больницу, где поставили незаконный и неверный диагноз; и уже на основании диагноза отобрали дочь: девочка прожила восемь месяцев отдельно от матери. С помощью беспрецедентных усилий самой пострадавщей, общественного резонанса и помощи правозащитников девочку удалось вернуть в семью. Теперь Олеся Садовская хочет, чтобы были наказаны чиновники, нарушившие ее права: она подала иск о компенсации морального вреда к начальнику отдела образования Драпезе, заведующему ПНД Божко и председателю исполкома Яхновцу.

Олеся Садовская рассказала, что понадобилось два года, чтобы признать нарушения чиновников:

- С момента признания нарушений прошел год, а со дня нарушения - три года. И до сих пор никто не привлечен даже к дисциплинарной ответственности. Считаю, что для осознания и принесения мне извинений, а также принятия мер реагирования этого времени было предоставлено достаточно, однако со стороны виновных и их контролирующих ведомств этого не было сделано, что для меня говорит о том, что люди остались безнаказанны и не раскаялись.

Дочь Олеси Садовской жила в разлуке с матерью целых восемь месяцев:

- Для меня этот период стал катастрофическим. Мою дочь не просто удерживали, а пытались бесповоротно решить вопрос нашего раздельного проживания до ее совершеннолетия.

Женщина напомнила, что в 2012 году ей пришлось пережить не только разлуку с дочерью:

- Сотрудники РОВД применили ко мне пытки в виде «ласточки». (У лежащего человека сковывают наручниками запястья и лодыжки - прим. ред.) Однако уголовное дело возбудили не в отношении их, а в отношении меня, в рамках которого был выставлен ошибочный диагноз, на основании которого с насильственным применением психотропных веществ меня 4 месяца удерживали в психиатрическом стационаре 8 отделения РНПЦ «Психическое здоровье», после чего мою дочь 8 месяцев удерживали на основании исключительно этого диагноза, который предоставил, а точнее, незаконно распространил заведующий ПНД Молодечненской ЦРБ А. Божко. Информация о моем диагнозе не только не соответствовала действительности, но относится к личной и врачебной тайне, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, именно на этой незаконно добытой информации о состоянии моего здоровья отдел образования подал иск, чтобы отобрать у меня дочь бессрочно. Самое страшное, что 1 сентября 2015 года судья Молодечненского района Гаранович удовлетворил эти требования, однако решение не вступило в законную силу, и 28 декабря при помощи представителя БХК Гарри Петровича Погоняйло решение было отменено и спустя еще 5 месяцев принято противоположное. За это период Божко в сговоре с начальиком образования Драпезой, которые также являются и соседями по их месту жительства, отправлял дважды меня в РНПЦ на лечение, однако в этих случаях РНПЦ не госпитализировал меня.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта, понедельник; начало в 14:30, в Молодечно.