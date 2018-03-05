Опубликовано видео посадки в шторм крупнейшего в мире лайнера 3 5.03.2018, 9:58

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Пилоты продемонстрировали свое мастерство в аэропорту британского Бирмингема.

На видео засняли посадку крупнейшего в мире серийного авиалайнера Airbus А380-800 компании Emirates во время сильного шторма 1 и 2 марта, сообщает liga.net.

Лайнеры, экипаж которых принял решение садиться в Бирмингеме, приземляются при сильном боковом ветре.

В описании видеоролика на YouTube сказано, что приземление самолетов было осложнено не только из-за сильного ветра, а и слякоти на взлетно-посадочной полосе, а также сильного снегопада.

В конце февраля - начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали Зверем с востока. Обстановку усугубило то, что северо-восточный антициклон столкнулся с атлантическим штормом Эмма, пришедшим с юго-запада.

Airbus A380 - крупнейший в мире пассажирский самолет. Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.