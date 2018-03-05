закрыть
5 марта 2018, понедельник, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Опубликовано видео посадки в шторм крупнейшего в мире лайнера

3
  • 5.03.2018, 9:58
  • 2,830

Пилоты продемонстрировали свое мастерство в аэропорту британского Бирмингема.

На видео засняли посадку крупнейшего в мире серийного авиалайнера Airbus А380-800 компании Emirates во время сильного шторма 1 и 2 марта, сообщает liga.net.

Лайнеры, экипаж которых принял решение садиться в Бирмингеме, приземляются при сильном боковом ветре.

В описании видеоролика на YouTube сказано, что приземление самолетов было осложнено не только из-за сильного ветра, а и слякоти на взлетно-посадочной полосе, а также сильного снегопада.

В конце февраля - начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали Зверем с востока. Обстановку усугубило то, что северо-восточный антициклон столкнулся с атлантическим штормом Эмма, пришедшим с юго-запада.

Airbus A380 - крупнейший в мире пассажирский самолет. Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.


популярное за неделю

Мнение

80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип
С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович