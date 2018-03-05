Глава МИД Литвы встретится с Тиллерсоном 5.03.2018, 9:59

Линас Линкявичюс обсудил в США вопросы безопасности Балтийского региона.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправился в Вашингтон для консультаций с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой пресс-центр литовского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене сообщила, что министры планируют обсудить вопросы сотрудничества и ситуацию в сфере безопасности в регионе. Эта встреча состоится за месяц до визита президентов стран Балтии в Вашингтон, где их примет президент США Дональд Трамп.

В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.

Обнародованные в этом месяце результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам. Однако дипломаты и сторонники Трампа подчеркивают, что, став президентом, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.