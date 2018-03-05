В Китае построили самый длинный в мире морской мост 1 5.03.2018, 11:45

Строительство велось с 2009 года.

Государственная корпорация China Communications Construction построила в Китае самый длинный мост в мире, который проходит через морской пролив. По словам строителей, мост способен выдержать землетрясение магнитудой 8 и должен прослужить как минимум 120 лет, пишет bigpicture.ru.

Новый мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения составляет 55 км, строительство моста заняло восемь лет, его стоимость оценивается в 110 млрд юаней (14,16 млрд евро). При строительстве, которое длилось восемь лет, было создано три искусственных острова и подводный тоннель (также самый длинный в мире).

В 2018 году введен в эксплуатацию самый длинный мост в мире через море, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Длина сооружения 55 км, из которых 38 км приходится непосредственно на различные участки мостов. Помимо них имеется подводный тоннель длиной почти 7 км и искусственные острова. Протяженность основного моста составляет почти 30 км, для движения автотранспорта здесь предусмотрены по три полосы в каждом направлении.

Строительство велось с 2009 года, при этом учитывались экологические требования, дабы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.

Основные работы были завершены еще в июле 2017 года, и ожидалось, что движение по мосту будет запущено до конца года. Однако все еще продолжается согласование механизмов осуществления пограничного контроля: Гонконг и Макао, хотя и входят в состав КНР, являются специальными административными единицами.

По словам создателей, мост сможет выдержать землетрясение магнитудой 8 и прослужит минимум 120 лет.