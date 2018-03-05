Марионетка Кремля Петр Кралюк

5.03.2018, 12:00

Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Янукович так и не смог балансировать между Россией и Западом, проиграв в конечном счете.

Виктор Янукович, по большому счету, никогда не был самостоятельной политической фигурой. Это – типичный вассал Кремля, успехи которого обеспечивались с помощью российских ресурсов и денег пророссийски настроенных «наших» олигархов. Правда, став президентом Украины, он будто пытался играть свою игру, пойдя на сближение с западным миром. Но игрок из него оказался плохой. Он так и не смог балансировать между Россией и Западом, проиграв в конечном счете.

Сбежав в Россию, Янукович окончательно превратился в кремлевскую марионетку. В 2014 году, когда происходила оккупация Крыма и решалась война в Донбассе, он относительно часто появлялся в СМИ, давал пресс-конференции. И вроде находился в Ростове-на-Дону – вблизи Донбасса. Создавалось даже впечатление, что бывший украинский президент вот-вот возглавит пророссийские силы на своей малой родине и организует «освободительный поход» на Киев. Но время шло. Янукович сидел в изгнании, не прибегая к активным действиям. Между тем на его Донбассе появились новые «герои» – типа «Моторолы». А наш «легитимный» все больше превращался из фигуры политической в фигуру медийную, которую использовала российская пропаганда.

В последнее время, около года, он не появлялся в медийном пространстве. Разве что суд над ним в Киеве напомнил об этой персоне. И тут вдруг Янукович дает пресс-конференцию в Москве. С какой-то стати?

Месседжи от «легитимного»

Конечно, это событие была санкционировано и осуществлено российскими властями с определенной целью. Неужели ли кто-то всерьез поверит, что Янукович решил сам пообщаться с журналистами?

То, о чем он говорил, готовилось российскими «бойцами невидимого фронта». Тезисы от «легитимного», которые прозвучали на пресс-конференции, в большинстве случаев – это клише русской пропаганды. Мол, недавно принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса плохой и противоречит Минским договоренностям. Вероятно, не такой уж он плохой для нас, если вызывает неприятие со стороны россиян и их марионетки. Не мог обойти «легитимный» и Майдан, в очередной раз очернив его и повторив заезженную российскими СМИ «сенсацию», что майдановцев расстреливали специально привезенные грузинские снайперы, чтобы активизировать противостояние.

Пытался «легитимный» также оправдать себя, заявив, что призвал вводить не российские войска в Украине, а некую «полицейскую миротворческую миссию». В общем история с призывом Януковича ввести российские войска кажется не очень ясной. Но это уже прошлое, которое интересует прежде всего участников судебного процесса над «легитимным» в Киеве.

Фактически единственным свежим месседжем на пресс-конференции было предложение провести прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под надзором Евросоюза, России, США и ООН. Следовательно, эти переговоры должны состояться с участием России, которая (и это для многих понятно) контролирует боевиков Донбасса. Уже не говоря о высоком статусе переговоров! С представителями непризнанных террористических организаций должны иметь дело и ЕС, и США, а также ООН. Не много ли чести для террористов? Словом, абсурд.

Но что возьмешь с «легитимного»? Ну такой он! Простой!

Хотя этот месседж о переговорах подбрасывают россияне за Януковича неспроста. Сейчас стоит вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Поэтому российская власть, которой эта идея не очень нравится, подбрасывает альтернативные идейки.

Однако сомнительно, что кто-то купится на такой примитив от «легитимного».

Попытка скрыть нежелательное?

Появление Януковича в медийном пространстве России имело определенный эффект. Как-то так совпало, что «легитимный» провел пресс-конференцию вскоре после того, как стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» относительно компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиарда долларов США в пользу «Нафтогаза». Над этим судебным процессом внимательно наблюдали во многих странах мира. Решение Стокгольмского арбитража стало победой Украины и, соответственно, поражением России. И произошло это именно тогда, когда президентские выборы у нашего северного соседа вышли на финишную прямую. Учитывая, что сейчас в России тема Украины – одна из приоритетных, то это стало большой медийной пощечиной для «непобедимого» Путина.

Пресс-конференция Януковича вроде отодвинула эту неприятную для россиян новость на задний план. Была ли эта пресс-конференция медийной спецоперацией – можем только гадать. Ее анонсировали буквально перед решением Стокгольмского арбитража. Но россияне предусматривали (а, может, и знали?), каким будет это решение. Поэтому и готовились к нему. Однако, как бы ни было, пресс-конференция Януковича была рассчитана прежде всего на российскую публику.

Честно говоря, это действо выглядело плачевно. Как и жалким выглядел его «герой». Он превратился в мальчика по вызову, которого бесцеремонно использует российские власти в своей циничной пропагандистской игре.

Но что поделаешь. Каждый кузнец своего счастья. «Легитимный» сам виноват, что дошел до такого.

Петр Кралюк, «Радіо Свобода»