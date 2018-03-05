Президент Германии предложил Меркель на пост канцлера 1 5.03.2018, 15:50

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Бундестаг назначит дату голосования по кандидатуре Меркель.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник официально предложил переизбрать Ангелу Меркель на пост канцлера Германии.

Об этом сообщает DW.

Путь к новому сроку Меркель открылся в воскресенье, когда социал-демократы решительно поддержали еще четыре года большой коалиции с христианскими демократами Меркель.

"Я думаю, для нашей страны хорошо, что период неопределенности закончился", - заявил Штайнмайер.

В кратком заявлении в понедельник утром Меркель заявила, что "через шесть месяцев люди имеют право на твердое правительство".

Президент сообщил нижней палате парламента о своем предложении. Позже Бундестаг назначит дату голосования по кандидатуре Меркель. Считается, что это произойдет 14 марта.

Напомним, блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционное соглашение и даже назвал своих кандидатов на пост министров в новом федеральном правительстве.