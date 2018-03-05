Актриса пришла на «Оскар-2018» в наряде, в котором получила награду в 1962-м 6 5.03.2018, 15:59

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Фото: EPA

Почти шесть десятилетий назад Рита Морено получала награду за роль в «Вестсайдской истории».

Американская актриса, певица и танцовщица Рита Морено появилась на красной дорожке 90-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» в платье, в котором в 1962 году получала награду за Лучшую женскую роль второго плана, пишет «Новое время».

В 1962 году, почти шесть десятилетий назад, Морено выбрала для церемонии черно-золотое платье в пол с пышной юбкой. Тогда она получала награду за роль в «Вестсайдской истории».

Фото: ЕРА

В 2018 году она появилась на «Оскаре» в нем же, но немного осовремененном дизайнером. Актриса, как и тогда, надела к платью высокие черные перчатки выше локтя, но сделала верх платья открытым, не закрывающим плечи.

О таком выборе Морено еще накануне церемонии сообщила ее дочь.

Just learned from Rita Moreno’s daughter that her mom will be wearing the same gown she wore to the #Oscars in 1962 pic.twitter.com/Sf6DdgC7jr — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 3 марта 2018 г.

"Оно висело в моем шкафу!" - заявила Морено журналистам на красной дорожке.

Также актриса придала своему наряду новое звучание, дополнив его повязкой для волос в стиле тюрбана, массивным ожерельем и серьгами с огромным драгоценным камнем.