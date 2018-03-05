Как «маршруточный кризис» отразился на пассажирах 9 5.03.2018, 16:13

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Добраться общественным транспортом из Минска до райцентров просто невозможно.

Большой маршруточный коллапс, случившийся на днях, состоит из тысячи маленьких, но обидных историй, демонстрирующих «эффективность системы», пишет onliner.by. Минчанка Ольга не ожидала, что возникнут сложности в простейшей ситуации — когда попыталась накануне праздников купить билет из Минска в Житковичи. Выяснилось, что легально добраться общественным транспортом до райцентра просто невозможно. Зато вдоволь наслушалась коротких и длинных гудков по номерам госорганизаций и всевозможных горячих линий.

— Раньше все происходило элементарно, — рассказывает минчанка. — Есть такой перевозчик, «Туровский экспресс». Там все очень удобно. Было. Заказываешь билет на сайте, маршрутки ходят каждые два часа... Теперь выясняется, что альтернативы нет: в направлении Минск — Микашевичи — Житковичи — Туров — Давид-Городок не ходят ни автобусы, ни поезда. Даже с пересадками. Телефоны горячих линий молчат, в госорганизациях в лучшем случае дают еще какие-то номера, которые тоже не отвечают.

Ольга далеко не первая столкнулась со сложностями после того, как перевозчики законодательно решили изменить статус на «регулярные автомобильные пассажирские перевозки».

На сайте «Туровского экспресса» и сегодня висит форма заказа билета. Но указано, что ни на какую дату мест нет. Телефоны не отвечают.

В государственной справочной автовокзалов (куда, по замыслу, должна перейти информация о таких маршрутах) после паузы с некоторым удивлением нам сообщили, что никаких рейсов в этом направлении не значится.

Дальше были несколько часов и около четырех десятков звонков, потраченных журналистами на то, чтобы просто выяснить, кто является оператором перевозок на направлении Минск — Житковичи. Минский облисполком отправлял в Минтранс, когда удавалось туда дозвониться, там давали номера, которые не отвечали либо по которым сообщали, что журналисты обратились не по адресу. В «Миноблпассажиртрансе» предположили, что, возможно, маршрут должен относиться к «Гомельоблпассажиртрансу». В «Гомельоблпассажиртрансе» предположили, что оператором может быть госучреждение «Столичный транспорт и связь». В СТС это не подтвердили...

Как быть конкретной пассажирке Ольге в этой ситуации, пока непонятно (вопрос, разумеется, не только об этом маршруте).

Между тем Житковичскому району и так достается в последнее время. Треснул мост, организовать относительно нормальную переправу даже при наличии военных и прочих технологий долго не удавалось. Теперь вот маршрутки... В 70-е в этот райцентр (как и во многие другие) летал самолет, но с появлением нормальных дорог перестал.