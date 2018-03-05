Амбиции и фобии серийного агрессора 1 Олег Белоколос

5.03.2018, 16:19

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Олег Белоколос

Украинская стратегия должна предусматривать давление на уязвимые места Москвы.

Накануне вполне прогнозируемых результатов президентских выборов 18 марта этого года Кремль не опасается никакой политической конкуренции.

За последние годы Путин смог еще больше консолидировать власть, усилить среди россиян настроения национального превосходства, ксенофобии, нетерпимости, традиционного антиамериканизма, издавна культивированной нелюбви к западному миру и его ценностям, ностальгии по так называемой стабильности.

Избирательная кампания превратилась в фейк и свелась к шоу-турне президента по России, а так называемые конкуренты, похоже, работают лишь на дискредитацию демократических процедур в глазах рядовых россиян.

Несмотря на наличие некоторого недовольства, широкой внутренней базы для демократических преобразований в России сегодня нет. Перед режимом откровенно ползает почти вся российская "творческая интеллигенция", правит бал примитивная цензура, поощряются доносы, многочисленные силовые структуры пытаются фабриковать дела против активистов.

Осенью прошлого года британские медийщики абсолютно точно уловили эти тенденции внутренней политики России, когда в присущей "Экономисту" острой манере написали: "В России через 100 лет после революции родился царь" — и поместили на обложку журнала изображение российского президента в царском мундире.

Очевидно, что главной проблемой Кремля на предстоящих президентских выборах будет именно их условная легитимность, поскольку значительная часть молодежи — либо в состоянии апатии, либо не верит в будущее России в координатах нынешней системы.

9 ноября 2016 г. депутаты российской Государственной думы радостно аплодировали новости об избрании Дональда Трампа президентом США. Но вскоре эйфория развеялась. Вместо этого реальностью стал новый этап мировой гонки вооружений, в частности — активное восстановление ядерных возможностей США. Это соревнование дополняется соперничеством стратегических неядерных вооружений и средствами кибервойны, что также будет нести дополнительные вызовы для России на фоне запланированных американских затрат на оборону в объеме 700 млрд долл. в 2018 г. и 716 млрд — в 2019-м.

Вследствие недальновидных действий Российской Федерации под реальной угрозой оказался явно более выгодный сейчас именно для Москвы российско-американский Договор о ракетах средней и малой дальности 1988 г. (РСМД). Последнее предупреждение об опасных для РФ последствиях в связи с осуществлением взятого Россией курса прозвучало 13 февраля от посла США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Вопреки некоторым предыдущим прогнозам, Республиканская администрация также подтвердила незаконность аннексии и оккупации Россией Крыма.

Более того, санкции против Российской Федерации Вашингтон усилил, расширил и институционализировал. И, несмотря на показную браваду Москвы, этот инструмент американской внешней политики, даже в виде угрозы его применения, является эффективным рычагом влияния на представителей российской верхушки, имеющих жизненно важные интересы далеко за пределами "русского мира".

Закрылись несколько российских дипломатических учреждений в США. Взаимно сокращено количество дипломатов. У россиян большие проблемы с получением американских виз, а российские разведчики — с получением информации. Специальный прокурор США Мюллер начал расследование вмешательства России в американские выборы, а министерство юстиции США внесло российскую RT America в список иностранных агентов.

Наблюдается дальнейшее углубление недоверия значительной части американского истеблишмента к Москве, которую многие де-факто воспринимают уже как явно враждебную силу.

То есть, несмотря на радужные ожидания Кремля, российско-американские отношения находятся сегодня в состоянии "холодного мира" и, вероятно, уже никогда не будут такими, как раньше, особенно если будут предоставлены юридически убедительные доказательства вмешательства Москвы во внутренние дела США. Такого в Вашингтоне точно не простят никому.

Однако и это еще далеко не все.

Гонка вооружений между США и РФ втягивает в нее и другие страны — кроме членов НАТО, также Китай, Индию, Иран, Саудовскую Аравию, Японию, Южную Корею, Пакистан и другие, что, учитывая геополитическое положение России, делает ее еще более уязвимой.

В ответ на агрессивное поведение Москвы Вашингтон подтвердил свои обязательства в рамках НАТО и планирует поставить современные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны Варшаве и Бухаресту. Наконец, НАТО начало обращать внимание и на ситуацию в Черноморском регионе, где можно ожидать расширения присутствия альянса. Увеличивается численность войск государств НАТО в странах Балтии, создан центр кибервойны, развивается необходимая логистика. Фактически именно благодаря России НАТО не только ожило, но и получило второе дыхание.

Несмотря на значительные усилия Москвы, пока что действуют антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. В Европе, наконец, появились признаки понимания того, что российская пропаганда несет реальную опасность для европейских ценностей и будущего вообще. Канада и еще пять стран ввели дополнительные санкции против Москвы на основе известного "списка Магнитского".

В этом году должен перейти в стадию реализации проект по поставке сжиженного газа из США в Польшу. Вашингтон и Пекин начали переговоры об общем строительстве завода для производства на Аляске сжиженного газа, с последующей его транспортировкой морским путем в КНР и другие страны Азии, что в случае реализации планов фактически может поставить крест на известном российском проекте "Сила Сибири".

Все упомянутое выше ощутимо ослабляет позиции России на международной арене, уменьшает ее привлекательность как возможного союзника и партнера.

Продолжительная конфронтация с Западом еще больше усилит негативное восприятие Москвы во внешней среде. Более того, похоже на то, что в Кремле слишком переоценили свои силы и, заявляя претензии на глобальную роль, очевидно, не имеют для этого соответствующих ресурсов. В конце концов, такой курс может привести к саморазрушению России, ведь ее экономика базируется на правилах, установленные и поддержанные ненавистным ей Вашингтоном.

Кремль не сдается

Но означает ли все это, что Россия ныне совершенно деморализована? Совсем нет.

Ведь Кремль, опираясь на ранее сформированный внутриполитический консенсус и имеющийся мобилизационный ресурс, упрямо продолжает реализовывать свою внешнеполитическую линию, которая, в частности, заключается в постоянных попытках разъединить Евросоюз в вопросе энергетической безопасности, используя "Северный поток-2"; в проведении информационной подрывной деятельности в ЕС; в продолжении разноплановой агрессии против Украины; в усилении давления на Молдову ради дискредитации ее проевропейского курса и сохранения контроля над Приднестровьем; в преобразовании Беларуси в плацдарм для угрозы странам НАТО; в развитии стратегического треугольника Россия–Турция–Иран, который, по замыслу, должен контролировать ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке (а возможно, и в Черном море); поддержке обанкротившегося режима в Венесуэле.

Кроме этого, Москва вмешивается в события в Сирии и блокирует расследование применения химического оружия режимом Башара Асада; развивает "общее пространство" с Южной Осетией и Абхазией; пытается получить влияние на традиционного союзника США — Саудовскую Аравию, и т.п.

В очередной раз мир услышал "бряцание оружием" из Кремля, когда президент России 1 марта в послании Федеральному Собранию огласил о разработках "нового поколения межконтинентальных ракет", "малозаметных крылатых ракет", "беспилотных подводных аппаратов", "гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса", "планирующего крылатого блока", "боевых лазерных комплексов" и фактически открыто пригрозил всем недругам Москвы "мгновенным ответом". Вряд ли можно было представить мировому сообществу более недвусмысленную угрозу международной безопасности и системе контроля над вооружениями.

Разжигая (а по необходимости и пригашая) войну в Украине, Путин демонстрирует миру и Европе свой "вес" и хочет, чтобы Европа была по возможности более заинтересованной в России, постоянно искала контактов с ней в различных форматах и только на условиях "миротворца Кремля".

Экономика по-русски

В статье "Россия, 2018-й...", подробно речь шла об экономических санкциях против Москвы и их негативном влиянии на российскую экономику. И хотя до экономического истощения России все еще далеко, несмотря на многочисленные бравурные реляции, в реальности разрекламированное импортозамещение превратилось в пшик. Так, по оценкам экспертов Института Гайдара, в 2014–2017 гг. зависимость российской промышленности от критического импорта не изменилась и составляет на сегодняшний день около 40%.

Однако за это время также выяснилось, что подходить к современной России с обычными в нормальном мире критериями оценивания — большая ошибка. В частности, многие из политиков и экспертов до сих пор считают, что одних лишь экономических санкций вполне достаточно, чтобы кардинально повлиять на российский режим. И тут они, очевидно, ошибаются: для Владимира Путина экономика в ее традиционном понимании на самом деле не имеет никакого значения. Для кремлевского лидера абсолютным приоритетом является именно "государство". Иными словами: есть крепкое государство, то есть режим в России во главе с Путиным, — будут и экономика, культура, образование, спорт и т.п.; не будет именно такого государства — прочее теряет свое значение...

Для иллюстрации можно вспомнить тезисы Путина о необходимости увеличить объем товаров и услуг ради обеспечения военной безопасности государства, озвученные им во время совещания по результатам учений "Запад-2017", и особенно — его грубая шутка о кортике и часах на последний ежегодной пресс-конференции 14 декабря прошлого года.

Пропаганда не ослабляется

В ближайшей перспективе режим даже может довольно легко конвертировать существенное ухудшение экономической ситуации в собственную пользу. Именно на это и работает сейчас мощная российская пропагандистская машина под известными лозунгами о "коварном Западе, который хочет развалить Россию". Не забываем, что Кремль занимается пропагандой комплексно: от государственной поддержки патриотического кино и организации проправительственных квазиобщественных движений вплоть до разработки целостных концепций национальной идеологии. Весь механизм построен настолько виртуозно, что процесс одурачивания собственного населения в значительной мере финансируется за счет рыночных или почти рыночных механизмов.

Наглядным примером деформации сознания россиян является их реакция на решение Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от участия в Олимпийских Играх 2018 г. в Пхенчхане, что тамошние СМИ назвали "унижением России". И даже в том, что уже непосредственно на Олимпиаде российских спортсменов поймали на употреблении допинга, в России увидели "происки спецслужб Запада".

Путин, который зачастую и сам не брезгует поработать главным российским пропагандистом, делает ставку на свою харизму и, очевидно, искренне верит в удачу и свою непогрешимость. Этот имидж хозяина Кремля всячески поддерживает и его близкое окружение. Достаточно вспомнить приснопамятную фразу спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который в октябре 2014 г. на закрытой встрече в рамках "Валдайского клуба" откровенно сказал: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России".

Что ж, возможно, он по-своему прав, ведь нынешний российский режим держится именно на таких "солдатах Путина". Именно они обеспечивают хозяину Кремля и его близкому окружению надежную индульгенцию на любые действия, иммунитет от преследований и возможность и в дальнейшем получать сверхприбыли. Именно это окружение, которое понимает российские национальные интересы только как свои личные, заинтересовано в том, чтобы путинский режим сохранялся по возможности дольше.

Что же ожидает Украину?

В контексте возможных прогнозов курса Путина относительно нашего государства мы должны исходить из того, что уничтожение или унижение новой Украины уже стало его "личным делом", вопросом престижа в противостоянии с Западом, как его, очевидно, понимает кремлевский руководитель.

Бесспорно, мы не должны надеяться на какое-то смягчение курса Москвы, ведь отнюдь не случайно 15 января этого года министр иностранных дел России Лавров абсолютно бездоказательно обвинил Украину в якббы невыполнении неких мифических обязательств перед Россией, "параллельных" с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (известного как Будапештский меморандум) от 5 декабря 1994 г.

Сейчас, накануне чемпионата мира по футболу этого года, Россия, вероятно, будет демонстрировать свое миролюбие. Но это не должно вводить в заблуждение: Кремль проводит очередную операцию по пропаганде и дезинформации и пытается улучшить свой имидж.

Более того, есть основания считать, что со временем Москва усилит давление на наше государство. Вспомним еще раз пресс-конференцию Лаврова, во время которой стало понятно, что Кремль, находясь в плену собственных идеологических догм и старых фобий, видит ситуацию в нашем государстве лишь через призму выдуманного в Москве "путча", а следовательно — на самом деле не считает нынешнюю Украину достойной уважения ее суверенитета и территориальной целостности даже в публичной плоскости.

Таким образом, принимая во внимание существенную разницу в потенциалах сторон, украинская стратегия противодействия Российской Федерации должна была бы быть асимметричной, то есть предусматривать постоянное, активное и системное давление именно на уязвимые места Москвы, и параллельно — предпринимать действенные меры по надежной защите важнейшей национальных интересов Украины, о чем было подробно написано еще в феврале 2015 г. в статье "Стать Давидом, чтобы победить Голиафа".

Почти все указанное в той публикации (в частности, создание механизма мониторинга и регулирования прямых зарубежных инвестиций, диверсификация торговли и обеспечение энергетической независимости) остается актуальным и поныне. Однако явно диссонирует с избранным официальным Киевом курсом на сохранение функционирования представительств Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за границей, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество"), поддержание дипломатических отношений и торговли со страной-агрессором.

Иными словами, сейчас, когда в мире вообще нет четкой грани между войной и миром, фронт украинско-российского противостояния проходит от линии столкновения на Востоке также и по всей Украине — непонимание этого делает любую стратегию на кремлевском направлении декларативной, а ее реализацию более чем утопической. Осознание этого — первый шаг к реальной победе.

Таким образом, нас ожидает длительная и трудная борьба с агрессивным и коварным путинским режимом, который ненавидит и вместе с тем боится новой Украины, считая ее реальной угрозой своему господству.

Олег Белоколос, "Зеркало Недели. Украина"