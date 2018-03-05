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Две белоруски попали в топ-100 рейтинга ВТА

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  • 5.03.2018, 16:31
  • 1,048
Александра Саснович

Лучшая из белорусских теннисисток — Александра Саснович.

Румынка Симона Халеп продолжает возглавлять рейтинг ВТА. Лучшая из белорусок по-прежнему Александра Саснович, сообщает «Прессбол».

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ВTA. Положение на 5 марта

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7965 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7525

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5480

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4941

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625

8 (8). Венус Уильямс (США) — 4277

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3086

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3055...

49 (49). Александра Саснович (Беларусь) — 1094...

63 (63). Арина Соболенко (Беларусь) — 921...

131 (129). Вера Лапко (Беларусь) — 470...

204 (203). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270...


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