Две белоруски попали в топ-100 рейтинга ВТА

Две белоруски попали в топ-100 рейтинга ВТА1
- 5.03.2018, 16:31
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Лучшая из белорусских теннисисток — Александра Саснович.
Румынка Симона Халеп продолжает возглавлять рейтинг ВТА. Лучшая из белорусок по-прежнему Александра Саснович, сообщает «Прессбол».
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ВTA. Положение на 5 марта
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7965 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7525
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5480
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4941
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625
8 (8). Венус Уильямс (США) — 4277
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3086
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) — 3055...
49 (49). Александра Саснович (Беларусь) — 1094...
63 (63). Арина Соболенко (Беларусь) — 921...
131 (129). Вера Лапко (Беларусь) — 470...
204 (203). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270...