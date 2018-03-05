Ольга Чайчиц: Независимые СМИ заставляют чиновников побегать 10 5.03.2018, 16:59

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Аляксандр Баразенка, Ганна Аземша, Андрусь Козел, Вольга Чайчыц

Ситуация в стране меняется.

Журналистку Ольгу Чайчиц и Андрея Козела оштрафовали на 35 базовых величин каждого - более 1700 рублей на двоих по статье 22.9 КоАП ( «нарушение законодательства о СМИ»). Речь про январский сюжет о жителях новопостроенные домах в Фаниполе, которые не могли вовремя получить ключи от квартир. Ситуация изменилась сразу же после того, как материал показал «Белсат».

«Уже через несколько дней после выхода сюжета, чиновники начали бегать, решать вопрос граждан и думаю, что вот это то, что помогает нам работать дальше. Нас судят за наши сюжеты, нас судят, когда чиновников заставляем что-то делать. Но ситуация в стране, по крайней мере на локальном уровне меняется», - говорит Ольга Чайчиц.

Жители дома номер два по улице Зеленая в Фаниполе почти полгода ждали ключи к своим уже готовым квартирам. После выхода сюжета Ольги Чайчиц и Андрея Козела, оказалось, что дело можно решить в течение нескольких дней.

Но уже через несколько часов после сегодняшнего судебного решения о штрафе, журналисты узнали, что на них составлен очередной протокол по все той же статье 22.9 – незаконное распространение продукции СМИ. На этот раз речь идет о сюжете недельной давности о протесте инвалидов по зрению против строительства многоэтажки на улице Якубовского в Минске.

7 марта в суде Центрального района Минска рассматривать доработанное дело Андрея Козела по поводу избиения во время выборов по ст. 23.4 («неповиновение милиции»). Журналиста избили четверо милиционеров, сдержать с одного из избирательных участков в Минске 18 февраля. Правоохранители разбили ему голову о дверь избирательного участка. Наш коллега был на выборах наблюдателем и вел видеострим в своем частном аккаунте на «Фейсбуке».

За прошлый год рабочий тандем за сотрудничество с «Белсатом» получил штрафов на сумму 8556 рублей. Это уже третий штраф у Ольги и второй у Андрея в этом году. В феврале они получили по 35 базовых величин штрафа от Лидского районного суда.

За первые два месяца 2018-го это уже третий штраф у Ольги и второй в Андрея. Их уже наказали денежными взысканиями на 170 базовых величин (4165 рублей).

Всего за прошлый год журналистов телеканала оштрафовали на более, чем 50 тысяч рублей. В этом году, согласно статистике Белорусской ассоциации журналистов, эта цифра уже приближается к 7 тысячам.