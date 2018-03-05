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The National Interest: Польша создает войска для борьбы с российской угрозой

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  • 5.03.2018, 17:03
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Архивное фото Charter97org/Иван Межуй

К 2019 году численность этих войск расширится до 50 тысяч бойцов.

Для противодействия формам ведения "гибридной войны" России Польша создает новый вид вооруженных формирований – войск территориальной обороны.

Об этом пишет сайт телеканала 24tv.ua со ссылкой на The National Interest.

О войсках территориальной обороны заговорили еще в декабре 2015 года, после того, как партия "Право и справедливость", а также правые силы Польши назвали Россию одной из основных угроз национальной безопасности для своей страны, ссылаясь на авиакатастрофу под Смоленском, а также на события в Украине и в странах Прибалтики, говорится в статье.

Сейчас в войсках территориальной обороны задействованы около семи тысяч человек, но к 2019 году состав должен расшириться до 50 тысяч бойцов.

Как отмечается, кроме защиты ключевой инфраструктуры и осуществления дополнительной безопасности военных объектов ожидается, что войска территориальной обороны будут противодействовать кампаниям по дезинформации и кибероперациям, поддерживать патриотические идеалы, а также помогать наводить порядок в условиях кризиса и военного положения. Эти формирования также должны охранять зоны прибытия союзных войск в Польшу.


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