Жители Лебяжьего взбунтовались против снежного полигона 11 5.03.2018, 17:16

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Минчане купили квартиру в престижном районе и получили свалку под окнами.

«Под окнами нашего дома сейчас стоят в ожидании разгрузки 23 грузовика со снегом», — позвонила в редакцию onliner.by минчанка Ольга, проживающая в новостройке на улице Ильянской в Лебяжьем. Несколько месяцев назад жителей квартала сплотила общая беда — пустырь рядом с жилым комплексом «Променад» превратился в полигон, куда коммунальщики свозят грязный снег со всего Центрального района города.

«На протяжении двух месяцев грузовики разгружаются ежесуточно, шум стоит и днем и ночью. В последние несколько дней ситуация стала просто невыносимой», — говорит Ольга.

Шум — только часть беды. Далеко не весь снег, свозимый с минских улиц, можно признать белым и пушистым. Собранная с проезжей части серая масса насыщена тяжелыми металлами, нефтепродуктами, солями и прочей химией. После того как снег растает, все эти малоприятные ингредиенты попадут в почву.

«Мы считали, что выбираем для жизни экологически чистый район рядом с заказником, а получили свалку под окнами, — продолжает девушка. — Насколько нам известно, по генплану на этом месте должна быть школа или детский сад. Так зачем загрязнять площадку, где будут учиться наши дети? На прошлой неделе отправили коллективные обращения в администрацию района, прокуратуру. Ответов пока не дождались…»

Замглавы администрации Центрального района Вадим Передня пояснил, что территория снежной свалки согласована со всеми заинтересованными службами города.

Вывозить снег куда-то за пределы города коммунальные службы не могут, поскольку на счету каждый литр топлива и надо минимизировать затраты. Пустующие площадки подбираются в городской черте по согласованию с экологами.

— Могу понять, что живущие неподалеку люди могут испытывать неудобства. Однако в связи с ухудшением погодных условий нам необходимо оперативно очищать район от снега. А это место логистически очень удобное, — пояснил чиновник.

Также Вадим Передня уточнил, что на следующий год власти рассмотрят возможность переноса снежного полигона Центрального района в другое место, а на пустыре в Лебяжьем в перспективе планируют строить паркинг и административный комплекс.