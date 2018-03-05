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ПАСЕ должна вне очереди сменить президента

  • 5.03.2018, 17:28
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Замена должна произойти из-за поражения Микеле Николетти на выборах в Италии.

Парламентской ассамблеи Совета Европы придется сменить президента, поскольку действующий председатель ПАСЕ, социалист Микеле Николетти потерпел поражение на парламентских выборах в Италии.

Николетти баллотировался в нижнюю палату парламента в провинции Тренто и, по итогам выборов, занял второе место, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Giudicarie.

Социалиста в его округе поддержали 29,57% избирателей. Его соперница с националистической партии "Лига севера" Ванесса Каттои победила, набрав 37,50% голосов.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти во время сессии в январе. Ожидалось, что Николетти должен занимать пост президента в течение двух лет - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без дискуссий.

Пока неизвестно, когда именно должно произойти ротация; скорее всего, это произойдет уже на следующей сессии, 23 апреля. Николетти потеряет мандат депутата ассамблеи, как только Италия сообщит Страсбург о новом составе национальной делегации. Учитывая, что новый парламент Италии начнет работу уже 29 марта, у него будет почти 4 недели для такого сообщения.


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