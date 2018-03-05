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Видеохит: В Малайзии слон решил пообедать в школьной столовой

  • 5.03.2018, 17:34
  • 1,213

Инцидент произошел в городе Телупид на острове Борнео.

Необычный случай произошел в одной из школ Малайзии. В помещение одной из местных школ забрел настоящий слон, передают Комментарии, со ссылкой на Heute. Инцидент произошел в городе Телупид на острове Борнео, пишет сайт comments.ua.

Животное некоторое время походило по столовой, после чего вышло в коридор. В это время ученики и учителя попрятались под столами, позднее их эвакуировали. Как говорят представители местной организации по защите животных, сейчас дикие животные частенько заходят в места, где живут люди. Это связано с вырубкой лесов и уменьшением ареала для их обитания.


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