В России заговорили об отключения от мировой глобальной Сети 15 5.03.2018, 17:54

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Cоветник Путина по интернету заявил, что РФ «технически готова» к такому развитию событий.

"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника", процесс этот не будет безболезненным, но жить россияне будут "хорошо и нормально", – сказал Герман Клименко в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ , сообщает сайт "Настоящее время".

По словам Клименко, "технически мы готовы к любым действиям сейчас".

"Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности", – сказал он.

"Само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", – сказал Герман Клименко.

Уже сейчас "работает российский сегмент Сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников". Все госучреждения и чиновники находятся за большим "китайским файерволом, – сказал Клименко. – То, чем всех нас пугают. Но пока все живы".