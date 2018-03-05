Уволенный капитан сборной Беларуси по теннису снова в числе кандидатов на этот пост 1 5.03.2018, 18:29

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Владимир Волчков

Среди кандидатов на пост - Мирный, Швец, Смоленков и Волчков.

Недавний капитан мужской сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков, уволенный с должности в середине февраля, снова рассматривается в качестве кандидата на этот пост, пишет tut.by.

На прошедшем 3 марта заседании главного тренерского совета Белорусской теннисной федерации первым пунктом обсуждения стало внесение предложений по кандидатурам на посты капитанов мужской и женской национальных команд Беларуси, представляющих страну в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, сообщает пресс-служба БТФ.

Напомним, что в 2017 году женская команда под началом Эдуарда Дуброва добилась наивысшего достижения в истории (финал Кубка Федерации), а мужская под управлением Владимира Волчкова показала лучший результат за последние 10 лет (плей-офф за выход в Мировую группу). Однако после первых осечек в новом сезоне оба специалиста лишились своих постов.

— Сегодня понятие «капитан команды» будет максимально открыто, будет абсолютным понимание должностных обязанностей, зон ответственности, путей взаимодействия в команде. Я благодарен и Владимиру Волчкову, и Эдуарду Дуброву, и другим капитанам наших сборных в разное время — и Дмитрию Татуру, и Сергею Скакуну, и Семену Айзиковичу Кагану, которые работали на посту капитанов сборных. Сегодня другое время, мы достигли высоких результатов и должны со всей ответственностью отвечать за свои действия, — отметил на заседании председатель БТФ Сергей Тетерин.

Главный тренерский совет на должность капитана мужской команды в розыгрыше Кубка Дэвиса предложил кандидатуры именитого белорусского теннисиста Максима Мирного, экс-капитана сборной в Кубке Дэвиса Александра Швеца, старшего тренера мужской национальной команды Беларуси Дениса Смолекова, главного тренера национальной команды Беларуси по теннису и недавнего экс-капитана мужской сборной Владимира Волчкова.

На должность капитана женской команды Беларуси в розыгрыше Кубка Федерации были предложены кандидатуры экс-капитана женской сборной Татьяны Пучек и первого тренера Виктории Азаренко Вячеслава Конникова.

— Всем кандидатам на пост будут направлены информационные письма с целью выявления готовности указанных лиц к возможности осуществления функций капитана команды. Кандидатуры капитанов, предложенные главным тренерским советом, будут переданы Бюро правления РОО «БТФ» для вынесения окончательного решения, — говорится в сообщении пресс-службы БТФ.