В каких странах операции с биткойном не будут облагаться налогом 1 5.03.2018, 18:33

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В мире до сих пор нет единого мнения о том, является ли биткойн платежным средством или активом.

Соответственно, нет общего подхода и к вопросу налогообложения операций с виртуальными деньгами и процесса их «добычи» (майнинга), пишет сайт fakty.ua.

Например, Налоговое управление Израиля опубликовало циркуляр, регулирующий правила налогообложения операций с биткойном и другими видами криптовалюты. В частности, они не признаются в Израиле деньгами и в целях налогообложения рассматриваются как имущество. Для подоходного налогообложения сделки частных лиц с криптовалютой облагаются при продаже налогом на доходы от капитала. Если речь идет о бизнесе, таком как торговля криптовалютой или майнинг, налог на прибыль начисляется как для любого другого бизнеса.

Налоговая служба США (IRS) тоже рассматривает криптовалюту как имущество, а это означает, что каждая покупка с использованием цифровых активов технически считается продажей имущества и, следовательно, облагается налогом на прирост капитала.

А вот Федеральное министерство финансов Германии заявило, что не будет облагать биткойн налогом в случае, если тот используется как платежное средство. Любопытно, что такое решение было принято со ссылкой на постановление Европейского суда от 2015 года, что создает прецедент для всех стран — участниц Евросоюза.

«Так называемые виртуальные валюты (криптовалюты) приравниваются к законным платежным средствам, если эти валюты были приняты в качестве альтернативных и договорных способов оплаты сторонами, участвующими в транзакции, и не имеют другой цели, кроме использования в качестве способа оплаты», — говорится в постановлении Европейского суда.

По мнению Федерального министерства финансов Германии, согласно этому решению конвертация биткойна в фиатную, то есть традиционную валюту или наоборот является «налогооблагаемой выгодой». Однако к оплате товаров данное утверждение не относится. В соответствии с этим положением операторы криптовалютных бирж могут также получать налоговые льготы, «если они завершают покупку и продажу биткойна в качестве посредника от своего имени». В решении суда говорится, что прибыль от майнинга не будет облагаться налогом, поскольку выплаты производятся на добровольной основе.

Кстати, в Великобритании к криптовалютам относятся боле осторожно. Руководитель Банка Англии Марк Карни, в своем выступлении на открытии Шотландской экономической конференции в Эдинбурге призвал власти регулировать криптовалюты, а не «запрещать их». По его словам, криптовалюты не угрожают «финансовой стабильности» на данный момент, но это вполне вероятно, когда они станут более популярными. Марк Карни считает, что настало время включить криптовалютную экосистему в остальную финансовую систему, применяя тот же подход к регулированию и те же «строгие стандарты».

При этом Марк Карни считает цифровые валюты не столько деньгами, сколько активами. Он подчеркнул, что криптовалюты «демонстрируют классические свойства пузыря», поскольку их цены основаны на «убеждениях относительно будущего спроса на них» и не имеют «внутренней ценности» или внешней поддержки. Он даже сравнил криптовалютный рынок с лотереей.

«Представьте, что в прошлом году вы взяли бы студенческий кредит в биткойнах на сумму 1000 фунтов. Так вот, если бы вы это сделали в декабре, то вы сейчас были бы в минусе примерно на 500 фунтов, а если бы вы сделали то же самое в сентябре, то вы были бы в плюсе на 1000 фунтов. Так что это напоминает лотерею», — считает Марк Карни.