«Нафтогаз» закроет представительство в РФ 1 5.03.2018, 18:54

1,673

«Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России, расположенное в Москве.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение в компании приняли «в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства». В «Нафтогазе» намерены провести «все необходимые мероприятия» по ликвидации московского офиса до 12 марта 2018 года.

В последние несколько дней у «Нафтогаза» обострился конфликт с «Газпромом». Российский концерн 2 марта объявил, что начинает процедуру расторжения контрактов с Украиной на поставку и транзит газа, а 5 марта официально уведомил об этом «Нафтогаз».

В украинской компании сообщили, что получили уведомление от «Газпрома». Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что компания пока не видит оснований для расторжения договора о транзите топлива и открыта к переговорам с российской стороной. В случае провала переговоров в «Нафтогазе» готовы к новому разбирательству в Стокгольмском арбитраже.

28 февраля «Газпром» проиграл разбирательство с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал российский концерн заплатить украинской компании компенсацию за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в размере $4,63 млрд. В декабре 2017 года тот же арбитраж решил, что «Нафтогаз» должен перечислить «Газпрому» $2 млрд задолженности за топливо. В результате взаимозачетов получилось, что российская сторона должна заплатить украинской $2,56 млрд. В «Газпроме» с решением арбитража не согласились, назвав его «асимметричным» и нарушающим баланс интересов сторон.

«Газпром» и «Нафтогаз» подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж в 2014 году. С ноября 2015 года украинская организация не закупает топливо у «Газпрома», заменив его реверсным газом из Европы.