Ученые: Шоколад и вино обладают мощным противовирусным эффектом 7 5.03.2018, 19:01

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Ученые заявили, что в шоколаде и красном вине содержится соединение, которое препятствует вирусам.

Ученые заявили о том, что в шоколаде и красном вине содержится соединение, которое обладает мощным противовирусным эффектом, сообщает zn.ua со ссылкой на MedialXpress.

"Ресвератол – это натуральное соединение, которое содержится в винограде, какао-бобах, арахисе и чернике. Наши исследования показывают, что высокая концентрация ресвератола препятствует репликации вирусов в клетки человека", - рассказал один из авторов исследования Шуаи Као.

В ходе исследования ученые добавили это химическое соединение в культуры клеток человека, зараженных вирусом коровьей оспы. В результате оказалось, что высокое содержание ресвератола не позволяло вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Аналогичный эффект был продемонстрирован и в ходе опытов с оспой обезьян.

Ресвератрол это природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий.