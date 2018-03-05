Смешной и анекдотический Путин 5 Евгений Киселев, «Эхо Москвы»

5.03.2018, 19:05

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Евгений Киселев

Фото: RFL

Ничто не десакрализирует власть, автократов, самозванцев, узурпаторов и деспотов больше, чем насмешка над ними.

Криминальное чтиво — по-другому просто не могу воспринимать из моего киевского далека новости из России, которые мне тут каждый день приходится читать. И герои их — через одного — ну просто вылитые персонажи фильмов Квентина Тарантино.

Раньше они были страшные. А теперь — смешные. Анекдотические.

Дипломаты и ФСБшники, перевозящие кокаин из Южной Америки в Европу самолетами правительственного авиаотряда.

Настя Рыбка, из тайского автозака призывающая Штаты спасти ее, а взамен обещающая рассказать про российский след в деле о вмешательстве в американские выборы такое, что Трампу точно не миновать импичмента.

Путин, пугающий мир ракетой с ядерным двигателем, которая может кружить над планетой вечно — под безбожно устаревшую графику, сворованную из старой компьютерной игры.

Секретарь Совета Безопасности Патрушев вообще напоминает мне «чистильщика» из какого-то боевика — уже не помню, Тарантино или другого голливудского режиссера. Помните, такой молчаливый криминальный специалист, которого присылают навести порядок — убрать трупы, вытереть лужи крови и замести прочие следы на месте преступления, чтобы копы потом и пылинки не нашли.

Вот и Патрушев — то в Черногорию мотается, чтобы загладить следы скандала про участие российских головорезов в неудачной попытке государственного переворота, то в Аргентину — заминать кокаиновый скандал, то в Таиланд — то ли спасть Рыбку, только гарантировать ее экстрадицию и доставку под светлые очи Олега Дерипаски. Впрочем, получается у Патрушева значительно хуже, чем у тарантиновских персонажей. Те действительно копам зацепочки не оставляют, а после патрушевских скандалотушительных вояжей только еще больше всплывает подробностей.

Я уже не говорю про безумную Няшу Поклонскую, свихнувшуюся на почве любви к последнему императору или МИДовскую пресс-секретаршу Марию Захарову, звенящим голосом разоблачающую очередную антироссийскую провокацию вражеских СМИ, которая вскоре, как правило, оказывается отнюдь не провокацией. Танцевать у нее явно лучше получается.

Жаль только вместе со своим шефом Лавровым ничего не сбацала. Думаю, вышло бы не хуже знаменитого дуэта Умы Турман и Джона Траволты. И получилось бы тогда совершенно законченное «Криминальное чтиво».

P.S. Я не хочу приуменьшать угроз, которые в действительности исходят от путинского режима — и для внешнего мира, и для ближайших соседей, и для людей в самой России. Я не хочу обидеть тех, кто за 18 путинских лет был унижен и оскорблен, кто лишился свободы, а иногда и самой жизни. Все это очень серьезно.

Но над Путиным и его подручными все равно надо смеяться, высмеивать их — благо поводы они сами преподносят ежедневно.

Ничто не десакрализирует власть, всевозможных тиранов, автократов, самозванцев, узурпаторов и деспотов больше, чем насмешка над ними.

Недаром в советское время за политический анекдот могли и посадить. И думаю, что блистательные анекдоты о выжившем из ума Брежневе и его сенильных товарищах по Политбюро ЦК КПСС сыграли ничуть не меньшую роль в крушении советского коммунистического режима, чем отсутствие рыночного ценообразования, падение цен на нефть или непомерные военные расходы.

И по-прежнему против тех, кто окопался в Кремле, смех — самое страшное оружие. Покруче путинской чудо-ракеты.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»