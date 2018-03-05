В Минске оригинально отметили годовщину «стены Щеткиной» 2 5.03.2018, 19:15

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Стена Щеткиной", 5 марта 2018 года

Фото: Еврорадио

5 марта возле нее появились женские сапожки, Конституция РБ, несколько цветов и обложка дела.

В Минске оригинально отметили годовщину знаменитой «стены Щеткиной», передает «Еврорадио».

5 марта возле нее появились женские сапожки, Конституция Республики Беларусь, несколько цветов и обложка дела.

«Стена Щеткиной» начала «мироточить» в начале марта 2017-го портретом тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной и надписью «Это я придумала налог на безработицу».

Впоследствии на ней начали появляться и другие граффити, которые уничтожали сотрудники ЖЭС (см. видео).