В Минске оригинально отметили годовщину «стены Щеткиной»2
- 5.03.2018, 19:15
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5 марта возле нее появились женские сапожки, Конституция РБ, несколько цветов и обложка дела.
В Минске оригинально отметили годовщину знаменитой «стены Щеткиной», передает «Еврорадио».
5 марта возле нее появились женские сапожки, Конституция Республики Беларусь, несколько цветов и обложка дела.
«Стена Щеткиной» начала «мироточить» в начале марта 2017-го портретом тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной и надписью «Это я придумала налог на безработицу».
Впоследствии на ней начали появляться и другие граффити, которые уничтожали сотрудники ЖЭС (см. видео).