Определен лучший автомобиль 2018 года в Европе

Определен лучший автомобиль 2018 года в Европе3
- 5.03.2018, 19:29
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Автомобиль года в Европе выбирает жюри из 60 журналистов из 23 стран.
Накануне открытия Женевского автосалона назван победитель ежегодного конкурса European car of the year, передает topgir.com.
Лучший авто 2018 года в Европе – компактный кроссовер Volvo XC40.
Новый Вольво ХС40 в финальном голосовании набрал 325 баллов, что позволило ему опередить новые Seat Ibiza (242 балла) и BMW 5 Series (226).
Автомобиль года в Европе выбирает жюри из 60 журналистов из 23 стран. Конкурс проводят с 1964 года.
Напомним, в прошлом году победителем стал кроссовер Peugeot 3008.