Премьер Польши объявил о сокращении числа замминистров и ликвидации премий 7 5.03.2018, 19:45

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Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий также хочет лишить правительственных служащих служебных кредитных карт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о сокращении числа заместителей министров, а также ликвидации наград и премий для членов Совета министров. На пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства сказал, что эти изменения вписываются в процесс усовершенствования государства и сокращения бюрократии, передает «Радио Польша».

«Сегодня у нас 126 человек занимают должности министров и замминистра, госсекретарей и их заместителей. На протяжении 2-3 месяцев мы хотим это количество сократить минимум на 20%», - сказал он.

Матуш Моравецкий добавил, что обратиться с этим вопросом в парламент. Согласно предложениям, члены правительства, которые являются также депутатами, смогут получать 50-60% своей парламентской зарплаты. Премьер-министр также хочет лишить правительственных служащих служебных кредитных карт. Их должны использовать лишь те, кто часто выезжает за границу.

По словам польского премьера, изменения в первую очередь упростят, упорядочат и уменьшат структуру правительства, а также повысят прозрачность действий исполнительной власти, особенно когда речь заходит о ее расходах.