В Керченском проливе столкнулись два российских судна 5 5.03.2018, 20:04

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Фото: РИА Новости / Александр Полегенько

Инцидент случился в ночь на понедельник.

В Керченском проливе столкнулись сухогруз и сейнер, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент случился в ночь на понедельник, ориентировочно в 0:30 по минскому времени.

"Минувшей ночью поступила информация о том, что сухогруз "Андор" (порт регистрации Таганрог, российский флаг) с грузом пшеницы 3,3 тысячи тонн при следовании в точку постановки на якорную стоянку в Керченском проливе с малой скоростью 6 узлов столкнулся со средним черноморским сейнером "Хорс" (порт регистрации Керчь, российский флаг). После столкновения "Андор" дошел до точки и стал на якорной стоянке, а "Хорс" проследовал в порт Керчь и рано утром ошвартовался к причалу Керченского судоремонтного завода", — сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте сообщили, что никаких серьезных повреждений у судов не было, мореходность не потеряна. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Причины произошедшего выясняются.

"По состоянию погоды — вряд ли она могла послужить причиной этого происшествия", — сказал собеседник агентства.