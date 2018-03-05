И то хорошо, и то хорошо 5 5.03.2018, 20:10

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Музыкант Лявон Вольский

Фото: Иван Межуй

Мы должны отметить 100-летие независимости так же достойно, как наши страны-соседи.

В последние дни вокруг празднования столетия Белорусской Народной Республики возникли споры.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к организатору многих политических кампаний и акций протеста, координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко.

- На ваш взгляд, почему в этом году в День Воли важно провести и концерт, и шествие?

- Процитирую народную мудрость от экс-председателя Верховного Совета Беларуси Семена Георгиевича Шарецкого, который любил говорить: «И то хорошо, и то хорошо».

Я поддерживаю такую позицию: 25 марта должны состояться и концерт (в котором планируют участвовать Лявон Вольский, группа "Крама" и другие - прим.ред.), и праздничное шествие в Минске. Я не вижу здесь никаких противоречий.

Многие сегодня проводят параллели с событиями столетней давности, что в Украине сейчас похожая ситуация, в России и, конечно, в Беларуси.

Эта дата говорит о том, что сегодняшние решения белорусов, как властей, так и оппозиции, тоже когда-то будут рассматриваться, как точка бифуркации, ключевая точка, от которой события в Беларуси могут пойти тем или иным путем.

Начнем с того, что День Воли, безусловно, должен носить государственный характер. Знаю, что в Польше в День независимости проходят многотысячные Марши независимости. Не все к ним однозначно относятся, но в Варшаве и других польских городах на них выходят сотни тысяч людей, несмотря на то, что одновременно проходят другие мероприятия: концерты, выставки, конференции.

Если говорим, что мы - государство, исполняется 100 лет нашей независимости, то мы просто не можем быть хуже других стран. Ведь и праздничные демонстрации, и шествия, и военные парады будут проводиться во всех странах нашего региона. Также если мы говорим, что являемся наследниками Великого Княжества Литовского, как многонационального государства, то у нас это столетие восстановления независимости. Неважно в каком состоянии находится Беларусь, мы должны этот день отметить так же достойно, как наши страны-соседи.

- Вокруг даты 25 марта сейчас кипят обсуждения. Какие бы вы выделили важные особенности празднования Дня Воли в этом году?

- Я хочу выделить несколько аспектов, связанных с разными взглядами на проведение этого дня. Во-первых, сегодня критикуют непонятно за что Николая Статкевича, хотя абсолютно ясно, что без него, без его твердости, никакого концерта в центре города просто бы не было.

Во-вторых, концерт должен состояться. Есть молодые люди, которые взялись за его организацию, их можно только поприветствовать. Понятны технические проблемы с проведением и желание провести мероприятие на достойном уровне. Как человек, который в Беларуси проводил много массовых акций, включая концерты, я желаю им удачи и их надо всячески поддерживать в этом деле.

Третий аспект, что есть также люди, которые понимают необходимость государственного масштаба при праздновании 100-летия БНР. Люди считают необходимым, чтобы в столице страны состоялось праздничное шествие. Их позицию также нужно уважать.

Еще хочу сделать небольшое замечание. Был создан оппозиционный общедемократический оргкомитет. Поделюсь секретом, что инициатором его создания выступал Белорусский Национальный Конгресс. Он делал все, чтобы был праздник, как свидетельство единства демократических сил. А те люди, которые побежали потом сепаратно в исполком со своей заявкой, отвергли общую позицию. В этом правда.

Я просто понимаю, что этим политикам, которые не умеют вести политические переговоры, им просто в будущем нельзя доверять отстаивать национальные интересы. У них нет внутренней твердости, характера, понимания особенности отстаивания национальных интересов и важных дел. Это моя оценка.

Но имеем то, что имеем. Я надеюсь, что будет и праздничное шествие, и концерт. В конце концов, будет целый год юбилея. И если что-то не успеется 25 марта, то оно пройдет в другие дни 2018 года, который является юбилейным для восстановления нашей государственности.