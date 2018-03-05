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Азаренко и еще три белоруски выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

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  • 5.03.2018, 20:13
Виктория Азаренко

Три из четырех белорусских теннисисток стартуют на турнире с основной сетки.

Александра Саснович, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, получившая wild card от организаторов, стартуют на турнире сразу с основной сетки.

Еще одна представительница Беларуси Вера Лапко начнет свое выступление в квалификации.

В первом матче ей предстоит сыграть против украинки Катерины Бондаренко.

Встреча пройдет ночью 6 марта, ориентировочное начало — в 2.30 по минскому времени.

Отметим, Азаренко не играла с июня 2017 года, когда она дошла до 1/8 финала Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп. Виктория дважды побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах.


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