Азаренко и еще три белоруски выступят на турнире в Индиан-Уэллсе 4 5.03.2018, 20:13

Виктория Азаренко

Три из четырех белорусских теннисисток стартуют на турнире с основной сетки.

Александра Саснович, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, получившая wild card от организаторов, стартуют на турнире сразу с основной сетки.

Еще одна представительница Беларуси Вера Лапко начнет свое выступление в квалификации.

В первом матче ей предстоит сыграть против украинки Катерины Бондаренко.

Встреча пройдет ночью 6 марта, ориентировочное начало — в 2.30 по минскому времени.

Отметим, Азаренко не играла с июня 2017 года, когда она дошла до 1/8 финала Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп. Виктория дважды побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах.