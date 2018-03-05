В России отключат интернет? 11 Геннадий Гудков

5.03.2018, 20:22

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Что у российского президента на уме, то у его советника на языке.

«Россия технически готова к отключению от Интернета» — бодро заявил для СМИ один из них — Герман Клименко. Конечно, это как бы «в ответ» на якобы имеющееся страстное желание Запада отрубить РФ от мировой Сети. На самом деле Интернет и свобода информации в Сети — головная боль Кремля. Именно там люди узнают о миллиардерах-«друзьях» Путина, виолончелистах (с 2 млрд. долларов в офшоре) Ролдугиных, супер-яхтах наших олигархов или, например, новой супруги Сечина, баснословных доходах госчиновников в «Газпроме», «Роснефти» и других государственных компаниях. Именно в Интернете можно полюбоваться имением Медведева с домиками для уточек и даже дворцами Путина, а также почитать откровения какой-нибудь Рыбки, забравшейся в постель к пропутинскому олигарху или соблазняющей аж самого вице-премьера… Словом, мечтает власть как-нибудь заткнуть рот этому проклятому интернету, от которого одни неприятности: то про сбитый российским ПВО пассажирский «Боинг» напишут, то про «заблудившийся» с полным вооружением батальон российских десантников под Донецком, то про разгром американцами «вагнеровцев» в далекой Сирии. Каждый день скандалы и «залеты» режима: вот последнюю неделю опять мусолят тему превращения Посольств РФ в наркомафию, ну сколько можно!

Но чтобы зло пресечь, что надо сделать? Вовсе не собрать все книги да и сжечь! Это раньше, при Грибоедове, так поступали. Сегодня это еще проще: взять да вырубить по всей стране Интернет, вернее, отключить его от всего мира. Будем, как жители Северной Кореи, смотреть только новости про Ким Чен Ына, то бишь про Путина, да радоваться нарастающей духовности и ежеутреннему вставанию с колен.

Так что готовьтесь, россияне! Не жили хорошо, так и не хрена привыкать! Железный занавес, доставшийся нам в наследство от СССР, хоть и слегка проржавел, но снова готов к работе. Скоро все, что Вам надо знать, Вам покажет «зомбоящик» или супер-патриотичная российская Сеть, созданная Большим Братом исключительно «по просьбам трудящихся». Ура, товарищи, так победим!

Геннадий Гудков, Facebook