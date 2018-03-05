Ситуация с корью в Волковыске: 8 человек в больнице 5.03.2018, 20:35

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Еще примерно 25 человек в городе находятся под медицинским наблюдением на дому.

Сейчас в больнице Волковыска с подозрением на корь лежат восемь человек. Только у четырех из них диагноз подтвержден лабораторно. Ребенка, который заболел первым, уже выписали. Эту информацию tut.by подтвердил Николай Кендыш, главный государственный санитарный врач Гродненской области — главный врач государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

По его словам, в Волковыске лабораторно подтвержденный диагноз «корь» у пяти человек. То есть количество заболевших не изменилось с прошлой недели. Пятилетний ребенок, который заболел первым, уже выздоровел, его выписали из больницы. Ребенок не был привит от кори, так как от вакцинации отказались родители. Источник заболевания пока не установлен.

Еще четыре человека с корью — двое детей и двое взрослых — пока лежат в больнице. Дети, по словам Николая Кендыша, также не были привиты из-за медотводов по состоянию здоровья.

По словам Николая Кендыша, еще примерно 25 человек в городе находятся под медицинским наблюдением на дому: у них диагноз «корь» под вопросом.

— Не факт, что у них корь, потому что сейчас многие болеют респираторной инфекцией. А первые симптомы у острой респираторной инфекции и кори схожие. До того как не появилась сыпь и нет выделения антител, лабораторно не определишь — корь это или нет. Поэтому люди вызвали врача на дом, их осмотрели, выявили симптомы, и они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях, — объяснил он.

Сейчас проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори тех, кто контактировал с заболевшим ребенком.

Что известно о заболеваемости корью в Беларуси и других странах

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

За 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

В прошлом году у нас был зафиксирован один случай завозной кори. Распространения он не получил благодаря высокому охвату профилактическими прививками.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

На 9 февраля 2018 года зарегистрировано более 3000 случаев кори в Украине, Румынии, Италии, Великобритании, Греции, Германии, Латвии, Польше, Франции и Швеции.

Неблагоприятная ситуация складывается также в Сербии. По данным Института общественного здравоохранения Сербии, с начала октября 2017 года по 6 февраля 2018 года зарегистрировано 1884 случая кори, из них пять случаев закончились смертью. Наибольшее число случаев кори зарегистрировано в Белграде — 668.

В целом за прошлый год в странах Европы зарегистрировано более 20 тысяч случаев кори, около 40 из них — с летальным исходом. Наибольшее количество случаев кори в 2017 году отмечено в Италии (5004) и Румынии (5560).

Более 60% заболевших — люди в возрасте до 20 лет. Более 80% заболевших не были привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европе. Основной причиной низких охватов профилактическими прививками против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 года.

Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию населения.