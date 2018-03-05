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Трамп и Мэй ответили на заявления Путина о новом оружии

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  • 5.03.2018, 21:07
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Дональд Трамп и Тереза Мэй
Фото: Reuters

Президент США и премьер-министр Великобритании назвали безответственными заявления президента РФ.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали заявления российского лидера Владимира Путина о разработке новых видов ядерного вооружения безответственными. Об этом говорится в сообщении Белого дома по результатам разговора двух лидеров, передает liga.net.

"Лидеры согласились, что недавние заявления президента России Владимира Путина о развитии ядерного оружия были безответственными", - отмечается в сообщении.

Трамп и Мэй также резко осудили бомбардировки в Восточной Гуте, подчеркнув, что сирийский режим, а также его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

1 марта в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.


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