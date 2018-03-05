Убийцу из ТЦ в Минске будут судить за нападение на охранников 5.03.2018, 21:02

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Влад Казакевич

Фото: tut.by

На «маньяка с бензопилой» заведено новое уголовное дело.

В суд направлено уголовное дело о нападении осужденного Владислава Казакевича на сотрудников исправительной колонии в Шклове. Молодой человек даже разработал план по убийству начальника исправительного учреждения, сообщает tut.by cо ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку молодой человек достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. За это грозит вплоть до 25 лет или пожизненное заключение.

По выводам следователей, так парень пытался помешать обыску себя и камеры. Причем «желая наступления смерти» охранников, целился одному в жизненно важные органы. Тот отбился, но в голову был ранен второй сотрудник.

«В ходе следствия установлено, что Казакевич разработал преступный план, направленный на убийство начальника исправительной колонии № 17, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний», — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Для этого парень, по версии следствия, заранее нашел нож и спрятал в труднодоступных местах помещения камерного типа (там он оказался за дисциплинарные нарушения).

«Убийство планировал осуществить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания», — добавила Оксана Соленюк.

В итоге молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 13 п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст. 14 п.п.1, 10, 16 ч.2 ст. 139 и ч.2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного.

Среди десятков экспертиз снова проводилась и психолого-психиатрическая. Вывод: на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

Дело изучено прокурором и передано в суд.

Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.