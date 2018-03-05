Как будет ходить транспорт в большие выходные 5.03.2018, 21:21

Общественный транспорт Минска меняет график работы в связи с переносом рабочих дней.

Пригородные маршруты в среду 7 марта будут ходить по графику пятницы, в четверг и пятницу 8 и 9 марта — по графику субботы, передает БелТА.

Работа городских автобусов 8, 9, 11 марта организована по графику воскресных, 10 марта — по графику субботних дней, троллейбусов 8 и 9 марта — по графику субботних, 10 и 11 марта — воскресных дней.

Трамваи все четыре дня будут ходить по графику выходного дня.

Также ГП «Минсктранс» скорректировал график перевозок по отдельным междугородным маршрутам. В частности, 7 марта с учетом перечня работы маршрутов перевозки будут осуществляться по графикам пятниц. Транспорт 8 марта будет ходить по субботним графикам, 9 и 10 марта — по графикам будних дней, а 11 марта — воскресных. Изменения коснулись ряда маршрутов по направлениям всех регионов, а также до деревни Новые Зеленки в Минской области.