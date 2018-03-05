Лукашенко отправил в отставку рекордсмена «вертикали» 2 5.03.2018, 21:30

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Валерий Шляга

Фото belchas.by

Глава Наровлянского райисполкома 22 года руководил районом.

Никто из коллег Валерия Шляги не может похвастаться таким долголетием на одной должности, передает «Салiдарнасць».

До настоящего времени дольше Валерия Шляги на одной должности находился лишь сам Александр Лукашенко. С того же самого 1996 года на посту неизменно остается председатель ЦИК Лидия Ермошина.

На тот момент, когда взорвалась Чернобыльская АЭС в 1986 году, Шляга уже занимал должность заместителя председателя Наровлянского райисполкома.

Теперь Наровлянским районом вместо Валерия Шляги будет руководить Павел Силивончик, до этого являвшийся заместителем председателя Светлогорского райисполкома.