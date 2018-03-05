Повторение «дела Литвиненко»? 6 5.03.2018, 22:00

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Сергей Скрипаль

Фото: ТАСС

В Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

В британском городе Солсбери госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом двух человек. Один из них — российский разведчик Сергей Скрипаль, осужденный Москвой за шпионаж в пользу Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на BBC.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне, 4 марта, в одном из торговых центров города. После госпитализации пострадавших правоохранители оцепили территорию здания, а специалисты в защитных костюмах начали очистку прилегающих к нему территорий.

В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что мужчину 60 лет и женщину 30 лет обнаружили на скамейке около торгового центра без сознания.

По словам помощника главного констебля Крейга Холдена, полиция пока не может определить, было ли случившееся преступлением, поскольку расследование находится «на самом раннем этапе».

«У нас пока нет никакой информации, к нам никто не обращался. У кого эта информация, к ним лучше обращаться», — сказали в пресс-службе посольства России в Лондоне.