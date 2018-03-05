Как уроженец Беларуси стал хоккеистом в Испании 5.03.2018, 22:17

Луис Соколов

Луис Соколов играет в одном из сильнейших хоккейных клубов Испании.

Луис Соколов появился на свет в Беларуси, а потом переехал в Страну Басков. Сейчас он играет в одном из сильнейших хоккейных клубов Испании «Чури Урдин» из города Доностия. Газета Diario Vasco (перевод - belmir.by) опубликовала посвященный Луису материал.

«Он защищал ворота «Чури Урдин» в течение 15 сезонов. Его умения позволили постоянно играть на международном уровне, в том числе на 7 чемпионатах мира и на предолимпиаде. Поэтому многие были удивлены, когда Луис Соколов предложил поменять свое амплуа и сыграть в этом сезоне за клуб в нападении.

Луис Соколов, нападающий баскской команды по хоккею «Чури Урдин»

Фото: txuri-urdin.com

В предпоследний день Лиги он забил свой первый гол – «достижение, компенсировавшее все жертвы» и позволившее ему набраться уверенности и надеяться на то, чтобы провести пару минут в полуфинальных встречах плей-офф за титул победителя Лиги, в которых доностийская дружина сыграет против команды «Махадаонда». Первый матч состоится сегодня в 22.00.

Соколов приехал в Доностию в возрасте 2 года, когда его родители покинули Беларусь и поселились в главном городе провинции Гипускоа. Вскоре после переезда семья узнала, что за «Чури» играли двое россиян – Миша и Виталий, подружилась с ними, и Луис увлекся хоккеем. Сначала он выходил на лед как полевой игрок, а когда исполнилось 11, продолжил как вратарь, так как в команде не было никого на это место.

В течение 15 сезонов он защищал ворота клуба

Фото: facebook.com

«Я голкипер из необходимости, ведь если здесь существует дефицит тех, кто вообще играет в хоккей, можете представить, сколько из них еще и желает попасть на ворота», – говорит он.

Хорошая игра сделал его членом сборных команд U-18 и U-20. Затем он дебютировал во взрослом статусе во втором дивизионе чемпионата мира в Исландии, а также принял участие в предолимпийских соревнованиях в Сочи-2014 в России. «Играть в классификации было успехом, ведь раньше мы этого не добивались», – подчеркивает он.

Тем не менее, турнир, который он помнит лучше всего, – Олимпийский фестиваль европейской молодежи 2007 года в городе Хака.

«Испания участвовала в нем как принимающая сторона, и мы столкнулись с такими командами, как Россия или Швеция, – мировыми хоккейными державами. Многие игроки, против которых мы тогда выступали, сейчас в крупнейших лигах мира, таких как НХЛ или КХЛ. Счет на табло был разгромным, и как голкиперу мне это было очень неприятно, но это был ценный опыт».

Поразительно, что, имея такой багаж, после 15 сезонов Луис решил сменить позицию. «Меня всегда больше привлекала игра в нападении. В конце концов, когда ты уже столько поиграл вратарем за такой клуб, как «Чури Урдин», остаешься им навсегда. Однако не в моем случае. То, что хочу я, – кататься, скользить, сражаться, забивать голы… Теперь у меня новая мечта, и я не вижу конца своей карьере. Тренируюсь как никогда раньше, как будто заново начинаю», – признается он.

Теперь Соколов выступает на позиции правого крайнего нападающего

Фото: cas.sk

Соколов рассказал о свеом решении тренеру Тито Марселино после того, как «Чури» стал чемпионом Лиги.

«Я поймал его в хорошем настроении, потому что мы только что выиграли титул, и было легче (улыбается). Идею я вынашивал несколько лет. Видел, что это идеальное время, чтобы предложить изменения, потому что снизу уже подталкивают молодые и качественные вратари вроде Лукаса Серны, который в составе сборной U-20 и в этом сезоне уже сыграл семь матчей с первой командой. Тито поддержал меня сразу же, без него все это было бы невозможно».

К новому положению Соколов привыкал постепенно. «Игра очень быстрая, и нужно научиться скользить. Раньше, в воротах, у меня был совершенно другой взгляд на игру. Я видел ее всю, а теперь я ее часть. Шайба летает, достигая скорости сотни километров в час, тебя атакуют соперники, действуют другие правила… Это совершенно другое ощущение», – объясняет он.

Луис признает, что вначале было много скептически настроенных людей, не веривших в успех, «потому что это большой вызов, прежде такого не было. Тем более что в лучшей команде Лиги и уровень требований соответственный».

Сначала он выходил в матчах на лед буквально на несколько минут, но в последнем отрезке регулярного сезона в трех матчах попал в стартовый состав. Последний раз – играя против клуба «Пучсерда» в ледовом дворце Доностии. Это был первый раз, когда он собирался играть на площадке с самого начала перед своей семьей, своей девушкой и друзьями.

Команда «Чури Урдин» в полном составе

Фото: txuri-urdin.com

«Вчера вечером я очень нервничал. Я не мог сомкнуть глаз, прокручивая в голове комбинации, которые приводят к голу… Мечта сбылась, потому что я сделал счет 2-0. Был как в тумане, и не очень хорошо помню, как отреагировал, помню только, что не понимал, как отпраздновать. Когда забивал на тренировках, подъезжал к трибуне и делал жест, как будто там были зрители. А в тот день бросился на лед, поскользнулся, и набежали товарищи, чтобы поздравить. Это память на всю жизнь».

Сопоставимы ли ощущения, когда забиваешь гол и отражаешь удар? «У вратарей тоже есть очень эмоциональные моменты, например, когда не даешь реализовать буллит, и это выводит команду в следующий круг, но ничто не сравниться с забитым голом. Это самое лучшее из всего», – уверен игрок.

Соколов знает, что будет трудно попасть на лед во время плей-офф, «потому что слишком многое поставлено на кон, а я в четвертом звене и впереди другие товарищи по команде», но он надеется, что сможет сыграть, если ход какого-нибудь матча это позволит.

О поединке с «Махадаонда» он говорит, что мадридский клуб – это команда, «в которой все игроки знают друг друга очень хорошо, потому что много лет играют вместе. Это очень крепкий и опасный соперник, но, возможно, им не хватает классного игрока, который мог бы один изменить ситуацию, как, например, наши Лантос и Мрна».

Статья в El Diario Vasco: «Соколов, вратарь с сердцем форварда»

Фото: facebook.com

«Чури» завершает отменный сезон после победы в Лиге и выигрыша в матче Континентального кубка. Если опять возьмет титул чемпиона Лиги, «это будет историческим событием, ведь дважды мы этого не достигали с сезона 1999/2000. Но пока об этом не задумываемся. Прежде всего нужно устранить «Махадаонду» и выйти в финал».