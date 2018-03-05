Путинские мультики 4 Игорь Яковенко, Blogspot.ru

5.03.2018, 22:29

3,907

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Как Путину рассказали основы школьной программы по физике за 6-й класс.

Показав всему миру мультики-пугалки про то, как наши нарисованные военные страшилища уничтожают американские города, Путин с угрозой обратился к тем, кого он с фирменной иронией называет "наши западные партнеры": "Нас никто не слушал. Послушайте теперь". На Западе Путина слушали всегда – тут он, как обычно соврал – послушали и в этот раз. Полагаю, что самые благодарные слушатели его послания были не те, что сидели в Манеже и отбивали себе ладони, аплодируя зрелищу гибели заокеанских городов. Наши идиоты-депутаты, идиоты-сенаторы и прочие элитные идиоты просто выражали свою преданность вождю, не предполагая получить от показа этих мультиков непосредственной материальной выгоды.

В отличие от российских чиновных патриотов, которые радовались угрозам мировой ядерной войны бескорыстно, в Пентагоне и других оборонных ведомствах стран НАТО потирали руки от радости неизбежных дополнительных денежных потоков. Впрочем, свою радость представители стран НАТО скрывали, озабоченно хмуря брови и старательно делая вид, что путинские мультики их напугали. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Путин "угрожает укладу нашей жизни" и выразил тревогу в связи с тем, что "Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций".

Представителю Госдепа США Хезер Науэрт путинские мультики почему-то совершенно не понравились. "Конечно, это печально смотреть такую видео анимацию, которая показывает ядерную атаку на США", - заявила она, - "Это определенно то, что нам не понравилось смотреть". И добавила: "Мы не рассматриваем такое поведение, как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно". Конец цитаты.

Если бюджетолюбивые западные военные ведомства сделали вид, что поверили в серьезность Путинских угроз, то некоторые российские эксперты стали объяснять Путину какие-то вещи из школьного курса физики за 6-й класс. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев высказался по поводу путинских восторгов насчет "непредсказуемой" траектории новой "фантастической" ракеты. "У любой ракеты непредсказуемая траектория. Подали команду – ракета изменила курс. Если ракета летит без двигателя, тогда ее траектория предсказуема, если она с двигателем, то ее траектория зависит от того, кто дает команды, то есть, можно сказать "непредсказуема", - втолковывал эксперт Моисеев школьный курс физики "гуманитарию" Путину. Уточню: термин "гуманитарий" здесь использован в узком смысле, в котором он был впервые употреблен незабвенной Лесей Рябцевой в ее знаменитой беседе на "Эхе" с Виктором Шендеровичем от 16.04.2015.

По поводу страшных крылатых ракет с ядерными двигателями эксперт Иван Моисеев деликатно, чтобы не обидеть "гуманитария" Путина, сказал: "Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей… Сказать задним числом, что в прошлом году были проведены испытания? А где десятилетия проработки? Были некие подобные разработки в Советском Союзе, но все идеи поставить ядерные двигатели на воздушные, а не космические средства – самолеты, крылатые ракеты – были отброшены в 50-х годах прошлого века". Конец цитаты.

Никита Сергеевич Хрущев обещал догнать и перегнать Америку. Владимир Владимирович Путин сначала обещал превзойти Португалию. Поняв нереальность этой затеи, Путин решил бросить вызов КНДР. Но и тут у него пока получается не очень. Ким Чен Ын пугает мир, кидаясь реальными железяками, а Путин только убивает мирных граждан в Сирии и в Украине, да показывает мультики-страшилки.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru