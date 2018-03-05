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Видеофакт: Как белорусы развлекались в снегопад

  • 5.03.2018, 22:43

В выходные белорусы радовались зиме и делились эмоциями в социальных сетях.

В выходные Беларусь засыпало снегом: где-то больше, где-то меньше. Пока одни жаловались на погоду, расчищая дорожки возле дома и откапывая машину из-под снега, другие — радовались зиме и делились эмоциями в социальных сетях.

Кто-то катался на тюбинге, зацепившись за машину, кто-то падал лицом в снег, а кто-то вынес пальмы на мороз. Еще больше народных забав — в видео tut.by.


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