СМИ рассекретили базу ЧВК «Вагнер» на территории РФ 5.03.2018, 22:58

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В Сети появились фотоснимки базы, где располагаются боевики частной военизированной организации Вагнера.

Об этом сообщает «Диалог.UA», ссылаясь на российское издание «Знак».

Боевики, которые воюют против украинской армии на стороне России, имеют свою базу. Она находится на территории Российской Федерации возле хутора Молькино, который расположен в 30 км от регионального центра — города Краснодара (на юг по трассе М-4 «Дон»).

Неподалеку от них установлен КПП 10-й бригады ГРУ Генерального штаба РФ.

В материале издания говорится, что на местном полигоне довольно часто проводится «Танковый биатлон», а также игры реконструкторов.

По утверждению журналистов, несмотря на трагедию «вагнеровцев» в Сирии, никто не собирается здесь сворачивать свою деятельность, наоборот, городок планируют обустраивать и дальше.

Как говорят люди, живущие там, база появилась в Молькино приблизительно 5 лет назад, «еще до [военных действий России] в Украине».