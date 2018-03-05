Новинка: При приеме на работу белоруску попросили выругаться 5.03.2018, 23:36

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Работодатель попросил женщину выругаться, чтобы проверить, в состоянии ли она поддержать «мужской разговор».

Татьяна Дмитриевских 13 лет отработала руководителем участка на металлургическом заводе в Жлобине. У нее было около 60 подчиненных, большинство из которых – мужчины, и вce они относились к ней с уважением, пишет «Белсат».

Проблемы с работой у Татьяны начались после переезда в Минск. Столичные наниматели не хотят рассматривать женщину в качестве кандидата на руководящую должность в промышленности.

Один из работодателей устроил ей стресс-интервью: в течение двух часов расспрашивал о деталях станков, с которыми Татьяна имела дело на предыдущей должности. А потом попросил… выругаться, чтобы проверить, в состоянии ли она поддержать «мужской разговор». Работу наша собеседница так и не получила.

Женщина уже почти оставила надежду найти место в профессии, которой отдала треть жизни. Теперь она думает о переквалификации и работе в сфере неформального образования. Татьяне – 37, и скоро она может столкнуться не только с дискриминацией по признаку пола, но и с эйджизмом – дискриминацией по возрасту.

В такую ситуацию попала наша вторая героиня – Елена Артомонова. Она говорит, что несмотря на два диплома технических университетов, она не может найти постоянную работу в сфере IT. В 47 лет она «не вписывается» в молодые, в основном мужские коллективы айтишников.