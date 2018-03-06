РФ предложила повстанцам выйти из Восточной Гуты с оружием 15 6.03.2018, 7:35

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Минобороны России сделало официальное заявление.

Российское министерство обороны заявило, что готово гарантировать безопасный выход повстанцам с оружием и семьями из Восточной Гуты (Сирия). Об этом сообщает liga.net со ссылкой на начальника российского центра примирения враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко.

"Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям. Для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения", - сказано в сообщении.

По его словам, принявшим решение покинуть Восточную Гуту будет гарантирована неприкосновенность.

Однако в заявлении российских военных не сказано, куда противники режима Башара Асада будут направлены дальше. Также не ясно, просчитывались ли риски от их возможного освобождения, поскольку и российские, и сирийские власти не раз называли повстанцев террористами.

14 февраля в Гуту попала первая колонна с гуманитарным грузом - 25-30 грузовиков. Доставленного хватило для семи тысяч человек - это меньше 2% людей, которые живут в осажденном войсками Асада районе. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй возложили ответственность за гуманитарную катастрофу на РФ и президента Сирии.

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался одним из наиболее массированных бомбардировок за все время войны в Сирии. За последние две недели в Восточной Гуте погибли уже более 700 жителей. Армия Асада за это время захватила четверть территории анклава.